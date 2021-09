Rodrigo Sepúlveda y fiesta masiva en Parque Padre Hurtado: "La juventud está dentro de una olla a presión"

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, comentó este sábado las imágenes viralizadas en redes sociales en donde se ve a una gran cantidad de jóvenes aglomerados en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina.

"Más de 10 mil personas" habrían asistido a una masiva fiesta, en donde no se respetaron las normas sanitarias contra el Covid-19.

"Esto es grave"

"Esta es una demostración de que la sociedad y la juventud está dentro de una olla a presión, con ganas de salir, con ganas de pasarlo bien y disfrutar, porque se siente más libre hoy", comenzó señalando Sepúlveda.

En ese sentido, recordó algo que había señalado anteriormente, cuando "el ministerio empezó a soltar la cuerda, la soltó muy rápido, y yo dije que hay que poner un poco de freno, hay que ser cauteloso, no hay que liberar tanto más allá de las necesidades que tenemos todos".

"Esto es peligroso, no porque lo pasen bien o vayan a carretear, es porque aún estamos en pandemia. Esto es tremendamente grave, porque es una olla de presión. Todos dentro, y me dieron la oportunidad de salir, salgo y exploto y me voy con todo el carrete", añadió el periodista.

"Aquí no hay distancia física, cero preocupación, la utilización de mascarillas es un porcentaje mínimo", indicó.

El comunicador insistió que su crítica no apunta a que "la gente quiera pasarlo bien, pero tengamos precaución, porque ni siquiera es 18. Esto fue el 10 de septiembre, y se viene un 18 con liberación".

Finalmente, manifestó que ojalá "nos cuidemos y no nos peguemos un alza de nuevo".

