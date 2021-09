Video muestra brutal agresión con machete a un botillero por solicitar carnet de identidad para vender alcohol

¿Qué pasó?

Un video registró el momento en que un botillero fue atacado por clientes a quienes les exigió presentar documentación que acreditara que eran mayores de edad, para comprar bebidas alcohólicas.

Los locatarios de las botillerías tienen la obligación por ley de solicitar el carnet de identidad de los clientes, sin importar su apariencia. Sin embargo, los locatarios han afirmado que esto los ha llevado a ser víctimas de insultos y agresiones.

El hecho

Fueron tres las mujeres las que se molestaron luego de que un botillero les exigiera su cédula de identidad, tras lo cual reaccionaron de manera agresiva.

"Se solicitó el carnet como a todos. 'No te voy a mostrar nada' y me manda un golpe hacia adentro tratando de rasguñarme la cara a lo cual yo le tomó la mano afirmándola. Dentro de los siguientes treinta minutos las tres mujeres destrozaron el local por fuera, me destrozaron toda la publicidad, las cajas me las tiraron al medio de la calle", contó la víctima, Cristián Santibáñez.

Ataque con machete

Sin embargo, lo más grave vino después tras la llegada de un sujeto en bicicleta. Sacó un machete y atacó al dueño de la botillería.

"Empecé a poner la java para proteger y por atrás se mete el tipo con el cuchillo que es un machete con el que nos agredió solamente por pedir el carnet", relató Santíbáñez.

La situación fue registrada en un video, donde se ve al hombre atacando con el machete a través del enrejado. Hasta el momento no hay rastro del protagonista de la agresión.

Malos tratos

Los botilleros denuncian que esto no es un caso aislado y que hay malos tratos desde la entrada en vigencia de la nueva ley de alcoholes promulgada el pasado seis de agosto.

"Lo que pasa es que la gente asume que es mayor de edad y entonces es como ¿para qué me estás pidiendo esto si sabes?", dijo una locataria.

Otra comerciante indicó que: "Cuando vienen, sobre todo los lolos con trago, insultan y no te pasan el carnet".

Por su parte, Ricardo Michaud, de la Asociación de Botilleros, sostuvo que: "Los 4 mil botilleros a nivel nacional han tenido problemas. Desde malos tratos verbales, improperios o que les dicen una u otra cosa, como ataques físicos y también, por supuestos, ataques a locales comerciales".

Si bien existen voces divididas sobre el contenido de la ley, si hay consenso entre los locatarios y el gremio que faltó difusión entre las personas, y que muchos desconocen que es obligación presentar los documentos al momento de comprar.