PDI sospechoso de disparar a subinspectora Vivanco explica por qué tenía restos de nitrato en sus manos

¿Qué pasó?

El 25 de agosto el detective de la PDI, Leonel Contreras, principal sospechoso de la muerte de la subispectora Valeria Vivanco, entregó por tercera vez su versión de los hechos e insistió en su inocencia, explicando además porqué tenía trazas de nitratos en sus manos.

Si bien anteriormente había declarado en dos ocasiones, el mismo día del incidente y durante la reconstitución de escena, esta vez lo hizo en calidad de imputado.

¿Qué dijo?

En dependencias de la Fiscalía Metropolitana Sur, Contreras explicó que los restos de químicos en sus manos que se relacionan con un disparo, se debió a que, según él, ayudó a comprimir la herida de la detective para detener el sangrado, momento en que pudo producirse el traspaso de nitratos y otros restos de bala, consignó El Mercurio.

Además, al ser consultado por un informe de la PDI que relaciona su arma con el tiro que mató a Vivanco, Contreras manifestó que desconocía lo que se señalaba.

Primeras declaraciones

En una declaración del 13 de junio de este año, Contreras señaló que el día de los hechos “todos nos bajamos del carro policial identificándonos como policías, donde junto a la subispectora Vivanco quedamos de frente al piloto, donde les dijimos que se bajaran del auto haciendo caso omiso a la orden”.

Posteriormente, Contreras dijo, según informa el matutino, que escuchó un disparo y verificó no estar herido "observando que hacia el costado la oficial Vivanco se desplomó al suelo en tanto que el auto huyó del lugar. Frente a la situación me acerqué a ella percatándome que la oficial sangraba desde el hemitórax izquierdo por lo que me dirigí a buscar la radio la cual le entregué al subcomisario Gallardo (conductor) para que pidiera cooperación”.

"En tanto que yo tomé a la oficial y como pude la subí en la parte trasera del auto y yo me subí junto a la oficial Norambuena en el otro costado. Subiéndose además una residente del sector quien nos dirigió hacia el hospital Padre Hurtado donde ingresamos a la oficial comunicándonos a los pocos minutos que había fallecido producto de la lesión”, añadió.

Otra declaración

Quien también dio su versión de lo sucedido fue el conductor Felipe Gallardo: "No sé si ella alcanzó a apuntarles o algo, pero me pareció que hizo como que iba a volver a nuestro lado (...), instantes en que escuché un disparo, viendo a la subispectora Valeria Vivanco, desde el interior, ella mirando el auto nuestro, caer al suelo".

"Me di la vuelta por la parte delantera del carro para prestarle auxilio al igual que lo hizo el detective Contreras, quien también había descendido por la puerta posterior del copiloto, a quien le dije que presionara la herida, ya que yo sentía que era en la espalda, subiéndola entre nosotros al carro", expuso.

