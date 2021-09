Rubilar explica inscripción al IFE de septiembre y aclara principales problemas al momento de solicitar el beneficio

Este martes la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó el proceso de inscripción al IFE Universal del mes de septiembre y aclaró los principales problemas al momento de solicitar el beneficio.

La secretaria de Estado recordó en Meganoticias Conecta que "cada mes vamos a abrir una nueva ventana de inscripción. La de este mes va del 6 al 16 de septiembre y va a generar pagos desde el 30 de septiembre porque se extiende todos los primeros días de octubre hasta cerca del 10 de octubre".

"Solamente deben inscribirse quienes no han recibido el IFE Universal anteriormente porque todos los que ya lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite y es un pago automático para todas esas personas", remarcó.

Principales problemas

Por otro lado, Rubilar también expuso los principales problemas que se presentan al momento de postular.

"Solicitan el pago en una cuenta corriente y no lo reciben ahí. Puede haber dos razones: que esté mala la cuenta y lo hayamos enviado a un pago presencial o que hayamos detectado que dentro de la cuenta del banco le vayan a retener el monto porque tiene alguna deuda que deba pagarse de pago automático de ese depósito. Cuando detectamos eso, protegemos el depósito del IFE Universal y lo pasamos a pago presencial", indicó.

Además dijo que "otro problema tiene que ver con las personas que están dentro del Registro Social de Hogares (RSH), cuando una persona saca o pone a alguien del RSH. Nosotros podemos pagar solo contra la cartola de inicio de mes, es decir, la gente que aparezca como integrante del hogar en la cartola del registro al inicio del mes va a ser el monto que le vamos a pagar".

"Esto es muy importante, porque si alguien saca o agrega una persona a su registro y eso todavía no aparece en su cartola, no vamos a poder pagarle asociado a alguien que no aparece en el registro", planteó.

En esa línea, explicó que "el promedio de la actualización de la cartola demora más o menos un mes. Hay algunas situaciones que son más complejas como por ejemplo los niños que pudieran tener algún problema de tuición con padres separados, que hayan estado en el registro de un padre y tengan que pasar al registro del otro. Ahí hay un proceso que habitualmente demora un poquito más".

Ver cobertura completa