Diputados proponen suspender financiamiento público a "políticos o partidos" para "invertir en acciones sociales"

¿Qué pasó?

“Ante la estrechez económica y financiera que tiene el Estado a raíz de la pandemia”, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Cristian Labbé, junto a su par de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, han propuesto suspender el financiamiento público a las campañas durante este año.

Los parlamentarios argumentaron que estos recursos podrían utilizarse para ayudar a paliar los efectos que ha producido la pandemia, es por esta razón que presentaron un proyecto de ley en pro del contexto del coronavirus.

Este proyecto constaría que, por única vez, el Estado no entregue financiamiento público para las campañas a Presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales, los cuales serán electos el próximo 21 de noviembre.

¿Qué se dijo?

El diputado Alessandri argumentó que “no solo es la estrechez económica, sino la tremenda necesidad de las familias por más recursos, ayudas, apoyar y, asimismo, la prueba que nos han dado las últimas elecciones de que ya el financiamiento o el dinero en las campañas políticas no es decisivo, no es preponderante porque existen las redes sociales, existen medios alternativos, la gente tiene formas de informarse y llegar a elegir su candidato".

El parlamentario sostuvo que "sumando todos estos elementos no corresponde que el mundo político le pida a todo Chile un apriete de cinturón y no estén dispuestos a partir por casa. Por eso, de forma excepcional y por única vez, decimos que en esta elección de noviembre no haya financiamiento estatal para los letreros y las campañas políticas, solo por esta vez”.

Mientras que su par, el gremialista Labbé, dijo que “junto a los diputados Alessandri y Fuenzalida queremos poner la prioridad en las personas y no en los políticos, no es justo que tengamos chilenos de primera y de segunda categoría, porque cuando un emprendedor inicia su negocio lo hace con recursos propios y corriendo riesgos, entonces los que entramos en política debemos tener las mismas reglas del juego”.

Asimismo, Labbé aseguró que “el Estado ha hecho un esfuerzo para llegar con ayuda económica en la pandemia y no tiene sentido pagarle a los candidatos (0.5 UF mujeres y 0.4 UF hombres) cuando hay gente que aún no le llega ayuda o esta es insuficiente. Lo que debemos hacer es claro: invertir en acciones sociales lo que iba a ser destinado a políticos o partidos”.

Su par, el RN Gonzalo Fuenzalida dijo que “hoy lo que necesitamos es anteponer las prioridades. Las prioridades son las personas, las familias, las pymes, quienes quedaron sin trabajo por esta pandemia. Por lo mismo, el gasto por parte del Estado hacia partidos políticos debe suprimirse mientras estemos en estado de excepción constitucional. Nos estamos recién levantando y no sabemos con certeza qué se viene económicamente y en temas de salud”.

Por último, sostuvo que “por esta vez las campañas políticas deberían pasar a una segunda atención, son miles de millones de pesos que el Estado gasta en periodo de campañas parlamentarias y presidenciales, por lo que con este proyecto se busca dejar sin efecto el financiamiento público de campañas electorales contemplado en los artículos 13 y 14 de la presente ley, de los candidatos a Presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales, inscritos para las elecciones del 21 de noviembre de 2021”.

La iniciativa fue ingresada este jueves en la Cámara de Diputados y los parlamentarios oficialistas iniciarán una campaña digital sobre la materia y además, solicitarán reuniones para pedir apoyo del Gobierno en la urgencia para la tramitación.

