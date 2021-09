17 convencionales dejan la Lista del Pueblo y forman "Pueblo Constituyente", entre ellos está Rodrigo Rojas Vade

Durante este miércoles se conoció que 17 constituyentes se desvincularon de la Lista del Pueblo, para pasar a formar parte de un nuevo colectivo al que denominaron "Pueblo Constituyente".

A través de una carta, los convencionales comunicaron que la decisión se vincula con el "camino electoral en el poder constituido" que tomó la Lista del Pueblo.

¿Quiénes renunciaron?

Entre los firmantes destaca la presencia de Rodrigo Rojas Vade, uno de los íconos del colectivo, junto a Manuel Woldarsky.

Además, suscribieron la carta los siguientes constituyentes electos: Marco Arellano, Francisca Arauna, Francisco Caamaño, Ivanna Olivares, Lisette Vergara, Ingrid Villena, Dayyana González, Camila Zárate, Natalia Henríquez, César Uribe, Elsa Labraña, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Fernando Salinas y Tania Madariaga.

¿Qué dijeron los constituyentes?

Ante las últimas decisiones adoptadas por la cúpula de la Lista del Pueblo, los convencionales señalaron que "ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas".

En este sentido, señalan que "reafirmamos el compromiso con el mandato colectivo que recibimos en las urnas para dedicarnos de forma exclusiva a plasmar en la nueva Constitución las demandas sociales históricas de los pueblos, recogidas por la revuelta popular".

"En atención a lo anterior, les constituyentes que fuimos electos y electas por la lista, hemos decidido mantener nuestro vínculo y trabajo colectivo bajo el nombre de 'Pueblo Constituyente', a través del cual continuaremos impulsando las demandas sociales y populares de las comunidades y los territorios", cierra el documento.

Rafael Montecinos

El anuncio se produce a horas de que Rafael Montecinos, uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, anunciara que "hoy empiezo a dar un paso al costado", refiriéndose al menos al proceso de la convención, acusando que quienes resultaron electos le dieron la espalda.

En paralelo, a través de sus redes sociales señaló que "sí, me equivoqué con Ancalao, hay que ser autocrítico, pero cuando uno abraza una causa, y más si es del pueblo, tiene que ser consecuente hasta el final, y los mecanismos más transparentes posibles nos llevaron hacia una persona que no solo nos engañó a nosotros, quizá me arrepentiré por mucho tiempo, pero actué bobamente intentando ser consecuente".

