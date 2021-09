Kast dice que su "adversario es Boric, no Sichel" y que Provoste "no tiene ninguna posibilidad" para segunda vuelta

Este miércoles, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al escenario electoral y político actual, de cara a las elecciones de noviembre próximo.

En conversación con Radio Infinita, el exdiputado UDI señaló que "mis diferencias máximas, están con Gabriel Boric. Mi adversario es Gabriel Boric, no Sebastián Sichel, con Sichel tenemos más puntos en común que diferencias, pero el adversario está al frente, en la izquierda más radical".

Tras esto, se refirió a la candidatura de Sichel, señalando que "hay cosas que compartimos, pero yo no he visto a Sebastián Sichel hablando de baja de impuestos, diciendo que va a terminar con los operadores políticos o los parientes, y todas las cosas que son relevantes para que el país vuelva a crecer, no lo he visto jugado, me encantaría verlo jugado".

#QuiénLoDiría | @joseantoniokast sobre Sichel: "Hay cosas que compartimos, pero no lo he visto jugado por las cosas que el país necesita para crecer (...) no lo veo comprometido para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo. Tenemos proyectos distintos"https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Jb12QAUEhL — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 1, 2021

Apoyos en segunda vuelta

En ese sentido, manifestó que "lamento que la vocera de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, dijera que no iba a votar por mí".

"Yo entiendo que va a guardar ese silencio incómodo, pero me encantaría que si yo pasara a segunda vuelta, ella reflexionara un poco y viera qué es lo mejor para el país, y claramente para el país no es mejor que gobierne Gabriel Boric"; señaló Kast.

Tras esto, agregó que "si yo pasara a segunda vuelta, claramente voy a requerir el apoyo de ellos y lo más probable es que si Sebastián Sichel pasa a segunda vuelta, también va a requerir el apoyo nuestro y por eso siempre he señalado que nuestros adversarios están al frente, no al lado".

#QuiénLoDiría | @joseantoniokast: "Lamento que la vocera de Sichel, Katherine Martorell, dijera que no iban a votar por mí. Me encantaría que si yo pasara a la segunda vuelta, ella reflexionara qué es lo mejor para el país"



Así lo dijo en https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ekfqoKY0gP — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 1, 2021

Condiciones

No obstante lo anterior, advirtió que "si el progama de Sichel se volviera un programa populista claramente no podría hacer lo que hice con Sebastián Piñera, y las condiciones esta vez tendrían que ser quizás distintas".

En este sentido, especificó que "la vez anterior fui donde Sebastián Piñera, vi el programa y dije 'yo apoyo su candidatura y este programa', y no cumplió nada, entonces las exigencias tendrían que ser ahora, algún grado de certeza, porque claramente, los programas, algunos, no los cumplen".

#QuiénLoDiría | @joseantoniokast: "Si el programa de Sichel se vuelve populista, claramente no podré apoyarlo como lo hice con Sebastián Piñera"



Así lo dijo en https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/gbMXs6P2zB — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 1, 2021

Provoste

En relación con la candidatura de la senadora Yasna Provoste, Kast señaló que esta "no tiene ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, no le queda ningún espacio".

En esta línea, detalló que "ella no utilizó todos los elementos que la ley faculta para hacerlo, fue violenta la manera en que bajaron a Ximena Rincón, después de una primaria interna con Alberto Undurraga, pasaron a llevar a las personas que votaron en esa primaria, por lo tanto tiene un partido fraccionado después de su asunción como candidata".

#QuiénLoDiría | @joseantoniokast: "Yasna Provoste no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, no le queda ningún espacio (...) fue violenta la manera en que bajaron a Ximena Rincón, después de la primaria interna"



Así lo dijo en https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/SNKRfNqM1g — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 1, 2021

Gobierno y Chile Vamos

Respecto a la conducción de Piñera durante su mandato, el abanderado del Partido Republicano sostuvo que "lo que hemos visto en el último tiempo, más allá de lo grave que es la pandemia, lo que fue la violencia, es un Gobierno que no pudo ordenar sus propias filas, a sus propios partidarios y lo más grave, a sus parlamentarios".

"Fue perdiendo adhesión, no solamente ciudadana, sino que también de sus parlamentarios, porque algunos de ellos están mirando el corto plazo, que es su reelección y no el mediano plazo que es el futuro de Chile", agregó.

#QuiénLoDiría | @joseantoniokast: "Hemos visto en el último tiempo un gobierno que no pudo ordenar a sus propias filas y a sus propios parlamentarios (...) sus parlamentarios están mirando la re elección y no el futuro de Chile"



En vivo por https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/77ZpMp9X1G — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 1, 2021

Retiros

En este sentido, se refirió, por ejemplo, a los retiros de fondos que se han efectuado y al actual trámite de proyectos.

"El candidato de la coalición de Gobierno en algún momento dijo 'voy a estar vigilante, a ver qué pasa', y lo más probable es que como los diputados están pensando en su propia reelección, no en el proyecto país, hagan algo distinto a lo que también ahora le plantea el candidato de gobierno, que es lo mismo que eventualmente plantearía el presidente Piñera", señaló.

Tras esto, sostuvo que "uno tiene desde el comienzo que tomar el liderazgo y los partidos que están alineados con el gobierno, tomar decisiones quizás más drásticas y no mirar solamente los votos, sino que mirar el interés del país, cuando siempre prima lo propio, al final del día se termina perdiendo todo, y eso es algo que lamentablemente no han podido visualizar desde Chile Vamos".

Ver cobertura completa