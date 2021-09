Los mensajes del Gobierno al sector privado por el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias

La llegada de septiembre y la celebración de las Fiestas Patrias alimenta las expectativas de los chilenos que esperan recibir el pago del aguinaldo, el que varía según la situación del trabajador

Ante esta situación, desde el Gobierno consignaron que este dinero es un derecho para todos los trabajadores que lo tengan pactado en su contrato o bien en los acuerdos colectivos de cada empresa.

El pasado 27 de agosto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo en Mega Plus que “los aguinaldos están pactados de manera contractual, depende del acuerdo entre las partes, pero puede estar pactados individual o en un contrato colectivo. En ambos casos los trabajadores tienen derecho a recibirlo, que estemos en pandemia no es excusa para no recibir el aguinaldo”.

Por otro lado, explicó que “aquellos casos que no está pactado pero que exista una práctica, una costumbre de parte del empleador de venir pagándolo en los últimos años, también existe ese derecho adquirido”.

En tanto que el martes pasado, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, se refirió al proceso que beneficiará a una parte de los trabajadores del sector privado, por lo que hizo un llamado a este sector.

“Esperamos que el sector privado haga el esfuerzo de pagar los aguinaldos más altos posibles. Entendemos que el mundo de la pequeña y media empresa ha sido especialmente golpeado por la pandemia y, por consiguiente, si hay una situación de aguinaldo que se han pagado años anteriores, eso constituye un derecho para que nuevamente lo tengan que recibir este año”, aseguró.

“Nuestro llamado es hacer el máximo esfuerzo posible para pagar aguinaldo dentro de los márgenes que la reactivación económica y la ayuda del Estado están brindando”, dijo también.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

El aguinaldo de Fiestas Patrias 2021 lo recibirán los pensionados del Instituto de Previsión Social que, al 31 de agosto, sean:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Básica Solidaria de Vejez o de Invalidez.

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley N° 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744.

Pensionados o pensionadas de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).

Beneficiarios o pensionadas de Indemnizaciones del Carbón, Ley N° 19.129.

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio por Discapacidad Mental.

¿Qué monto recibirán los funcionarios públicos?

Según la Ley 21.306, el aguinaldo de Fiestas Patrias 2021 se entregará a los trabajadores que, al 31 de agosto, desempeñen cargos públicos.

En cuanto a los montos del aguinaldo, estos dependerán de la renta que reciba el trabajador en agosto de 2021. En detalle:

Los trabajadores con renta líquida igual o inferior a $794.149, recibirán un aguinaldo de $76.528.

Los trabajadores con renta líquida superior a $794.149, recibirán un aguinaldo de $53.124.

¿Hay aguinaldo en el sector privado?

Según informaron desde ChileAtiende, otorgar aguinaldo a los trabajadores no es una obligación de los empleadores.

No obstante, un trabajador del sector privado puede tener derecho a recibir aguinaldo de Fiestas Patrias en caso de que:

Esté contemplado en su contrato de trabajo.

Exista un contrato o convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.

En estos casos, el aguinaldo sí puede ser exigido al empleador (empresa) como un derecho de los trabajadores.

Aguinaldo para algunos

Una encuesta de la consultora Randstand evidenció que solo un 32% de los trabajadores consultados dijo que recibirá este bono por parte de sus empresas.

La cifra si bien es mayor al 25% que lo recibió el año pasado, la cifra está muy lejos del 85% de trabajadores que recibieron aguinaldo en el año 2019, previo a la pandemia.

El estudio de Randstand reveló además que un 42% de las empresas que entregarán este bono se inclinó por una ayuda inferior a los $50.000.

Respecto a en qué se gastarán estos dineros, desde la consultora aseguran que un 44% de los encuestados destinará el aguinaldo para pagar deudas o cuentas, un 25% pretende ahorrar esa plata y un 24% ocuparán el beneficio para celebrar las fiestas patrias.

Ver cobertura completa