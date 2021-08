Mayoría de parlamentarios de Chile Vamos está en contra del cuarto retiro mientras algunos aún están en reflexión

Este miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene fijada la votación en general de los proyectos refundidos que buscan establecer un nuevo proceso de retiro de fondos de pensión, tanto del 10% como del 100% de los recursos en las cuentas individuales en las AFP.

Frente a este escenario, se tornan relevantes las posturas de los parlamentarios de Chile Vamos, toda vez que resultan necesarios para una eventual aprobación de una iniciativa de este tipo.

Pese a lo anterior, la mayoría de los legisladores oficialistas están en contra de un nuevo proceso de extracción de fondos, mientras algunos aún se declaran en reflexión.

Durante esta jornada, varios representantes de Chile Vamos entregaron sus posturas respecto a un cuarto retiro, a un día de que enfrente una nueva valla en su trámite en el Congreso.

¿Qué han dicho los parlamentarios?

En conversación con Mega Plus, el senador RN Juan Castro, señaló que "hemos conversado como comité y hemos encontrado que no es conveniente aprobar este cuarto retiro, la verdad es que sentimos que el país necesita ir desarrollando, creciendo, necesita las libertades necesarias para seguir emprendiendo, entonces un cuarto retiro lo único que hace es mucho daño a las futuras pensiones de todos los chilenos".

Diego Schalper

Por su parte, el diputado Diego Schalper, también de RN, manifestó su desacuerdo con la iniciativa, y detalló las gestiones internas que se realizan.

"Estamos trabajando intensamente para hacerle ver a los parlamentarios tres cosas que son súper importantes y que aquí no se han dicho: Lo primero es la inflación, mientras sigamos generando estas condiciones de retiro, vamos a generar cada vez más inflación, y esta significa que los más pobres tienen que sufrir las alzas de los precios", señaló el parlamentario.

"Segundo, hoy día vamos a quedar con que una de cada dos mujeres pensionadas va a quedar sin fondos en sus cuentas, esto va a atentar directamente contra las mujeres, especialmente las más pobres. Y vamos a tener cinco millones de chilenos sin un peso en sus cuentas", detalló.

Camilo Morán

El diputado RN Camilo Morán, por su parte, señaló que "sigo estando en reflexión, es muy importante como salga el proyecto de la Comisión de Constitución a la Sala (...) y en ese sentido estamos haciendo lo que siempre se hace en torno a esta discusión: Conversando con las personas, viendo las cifras, y en ese sentido yo aún no tengo una decisión tomada".

Pese a lo anterior, sostuvo que "Tal como he aprobado los retiros anteriores, creo que una vez más voy a estar del lado de la gente (...) hay mucha gente que ha sido golpeada no solo por la salud, pública, también por la salud de sus bolsillos, y en ese sentido, vamos a estar donde la gente lo necesite, y si es necesario aprobar, van a contar con mi voto".

Jorge Durán

En su calidad de autor de proyectos de cuarto retiro y de 100% de extracción, el diputado de RN Jorge Durán señaló que "creo que lo que no podemos hacer en estos momentos es negarnos a la idea de legislar, no podemos cerrar la puerta solo a la idea de legislar, esto se tiene que seguir debatiendo, todavía tienen que muchos más actores intervenir en esta comisión".

Tras esto, agregó que "he tratado de transparentar que acá, si no queda otra alternativa, bueno tendremos, llegado el minuto, que aprobar este cuarto retiro, pero que los chilenos sepan cuáles son los problemas o el lado no amable de aprobar este cuarto retiro".

Guillermo Ramírez

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez fue enfático en acusar aprovechamiento electoral por parte de algunos parlamentarios que impulsan estos proyectos.

"Yo voy a votar en contra del cuarto retiro, sabiendo que mi postura es impopular y haré todo lo posible para convencer a los diputados de mi bancada y los partidos amigos para que hagan lo mismo", sostuvo.

En esta línea, agregó que "desde ayer empezamos a hacer una revisión de las posturas de los distintos diputados de la UDI respecto al cuarto retiro y hasta ahora, lo que he visto es una posición sólida en cuanto a votar en contra".

Álvaro Carter

Por su parte, el diputado independiente e integrante de la bancada UDI Álvaro Carter señaló que "este proyecto se ha ido alargando para acercarlo lo más posible a las elecciones, yo creo que no hay que usar la necesidad de la gente para fines electorales".

"Creo que la gente está aburrida de este juego político, donde saben muy bien que lo único que se está buscando es ganar votos y no ayudar a la ciudadanía", manifestó.

