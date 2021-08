Diputado Durán no descarta aprobar cuarto retiro luego de decir que "no están las condiciones"

Este martes, el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán, no descartó votar a favor del proyecto de cuarto retiro, luego de que hace unas semanas señalara que actualmente no estaban las condiciones para un nuevo proceso de extracción de fondos.

El parlamentario oficialista es autor de proyectos que establecen un cuarto retiro, como también de una iniciativa que plantea el retiro total sin tope.

Tras el anuncio del Gobierno de extender el IFE y crear el IFE Laboral el 10 de agosto pasado, durante la misma jornada el legislador señaló que "soy autor del cuarto retiro y del 100%. Pero esto no se trata de porque yo sea autor de este proyecto tiene que seguir sí o sí, en contra de la razón y la lógica".

En ese sentido, afirmó que: "Hoy en día las condiciones no están para probar un cuarto de retiro. Si las condiciones cambian, si repentinamente llegamos a una cuarentena, a un confinamiento, yo creo que habría que analizarlo".

¿Qué dijo hoy Durán?

Este martes 31 de agosto, en conversación con Meganoticias Conecta, el diputado partió reiterando que "hay que analizar la situación coyuntural del país el día de la votación, yo he señalado en distintas entrevistas que las condiciones no estarían, las mismas que el primero, segundo y el tercer retiro".

Pese a lo anterior, manifestó que "no descarto al mismo tiempo aprobar o votar a favor mi moción parlamentaria del cuarto o 100% de retiro, lo que sí espero es que esta conversación se dé en forma transparente, de cara a la ciudadanía, que puedan seguir exponiendo distintos actores".

Pedidos en el distrito

En esta línea, hizo alusión a "ciudadanos comunes y corrientes que a diario me encuentro en mi distrito en la calle y que me señalan 'diputado, yo necesito el cuarto retiro por esto y lo otro, efectivamente, yo he postulado a los beneficios del Estado y me dicen no lo he recibido'".

"Ante esa situación, no nos podemos negar a entregar una posibilidad. Es por eso que yo me abro a la discusión, estoy seriamente analizando cuál va a ser mi votación, todavía no lo tengo claro y va a ser muy importante que esta discusión se siga dando en la Comisión de Constitución", señaló Durán.

Plan B

Posteriormente, el legislador señaló que su proyecto fue presentado como una especie de "Plan B", en el caso de que la situación de las familias amerite utilizarlo.

"Es como un extintor. Cuando uno lleva un extintor a la casa, uno no lleva el extintor a la casa porque lo quiera usar, lo lleva en caso de emergencia y si se está quemando la casa, uno tendrá que activar el extintor con todas las consecuencias que implica, que deja lleno de polvo blanco la casa", expuso.

En este sentido, destacó que hay personas que le señalan que "no están llegando determinadas ayudas y que su única salvación para reinventarse, para capital de trabajo para su emprendimiento, para salir de las distintas deudas que ha acarreado la pandemia, e incluso clínicas. Personas que producto del covid han quedado con deudas millonarias de clínicas privadas".

