General Yáñez responde tras pedido de CC de reemplazar a Carabineros:"De los errores hemos aprendido"

Este lunes, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, salió al paso de la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional consistente en el reemplazo de la institución policial, la cual fue aprobada durante este domingo recién pasado.

En concreto, la mentada instancia plantea que Carabineros de Chile desaparezca, en pos de "una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina, sus políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los Derechos Humanos".

¿Qué dijo Yáñez?

En referencia a lo anterior, el General Director de Carabineros señaló que "he estado en diferentes localidades del país y me he reunido con las autoridades locales. En el último tiempo he recibido la visita de muchos de ellos, ninguno me ha pedido que cierre un cuartel, ninguno me ha pedido que elimine a los carabineros de donde están, todos me han pedido más carabineros".

"Yo solamente quiero decirle al país que los carabineros vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos hecho durante estos casi 100 años de entrega, de vocación y de compromiso con nuestros compatriotas", señaló.

"De los errores también hemos aprendido"

En este sentido, agregó que "las vidas que han entregado más de 1.200 carabineros en el cumplimiento del deber, es el reflejo de una institución comprometida con su patria, con su país, y de los errores también hemos aprendido".

Posteriormente, Yáñez agregó que "somos una institución con resiliencia, que tiene capacidad de aprender y escuchar, y hoy junto a la unidad coordinadora, junto a las diferentes instancias de trabajo con la sociedad civil, estamos trabajando en hacer mejores a nuestros carabineros, en hacer más grande a nuestra institución, en beneficio de todos nuestros compatriotas".

Ministro Delgado

En referencia al mismo tema, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que "una de las cosas que más nos pide la gente cuando recorremos Chile son más carabineros; no nos piden menos carabineros ni menos vehículos ni menos comisarías".

Tras esto, sostuvo que "Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro", agregando que hay que "tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político, pero no se entiende la historia de Carabineros ni en qué proceso estamos ahora, que es de reforma, no de refundación".

Finalmente, y en el caso de que se aprobara esta medida y se intentase aplicar, Delgado preguntó: "¿Quién reemplazaría a Carabineros? ¿Otras personas? ¿Quiénes son?".

