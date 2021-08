Mamá de Tomás Bravo cuenta cómo le ha cambiado la vida y la importancia del "grupo de apoyo de padres"

Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo, entregó detalles de cómo ha sido su vida después de la muerte de su hijo, cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de febrero tras nueve días desaparecido.

Al respecto, la joven de 26 años reconoció que lo más difícil en este tiempo ha sido "la incertidumbre, no saber nada, no saber quién le hizo eso a mi hijo o cuánto sufrió él en sus últimos momentos. Hay días que no duermo ni como y solo pienso en eso. También el hecho de no poder vivir el duelo. Cuando sepa la verdad y se haga justicia recién voy a empezar mi duelo y llorar a mi hijo".

"Es difícil explicar lo que han sido estos seis meses para mí. Ha sido desgarrador, un sufrimiento que no se compara con ningún dolor. Ahora pienso que me puede pasar cualquier cosa en la vida, pero nada me va a doler más que esto", agregó.

Apoyo recibido

En cuanto al apoyo recibido, dijo que "mi familia ha sido lo más importante, mi madre. También mi sicóloga y el equipo de mi abogado Pedro Díaz han sido fundamentales. Un puntal importantísimo también ha sido el grupo de apoyo de padres".

Sobre esto último, explicó que "es un grupo de 20 padres que la mayoría ha perdido a sus hijos en manos de terceras personas. Este grupo de WhatsApp lo formó Camila Almonacid, madre de Tamara Moya. A nosotras nos unió este dolor y le tengo un cariño enorme. También está Raúl Moya (padre de Tamara) y Scarlett Ahumada (madre de Itan), entre otros", consignó LUN.

Sobre este conjunto de personas, comentó que "nos hemos podido abrazar en nuestro dolor y levantarnos si uno decae. Ha sido una red de apoyo importante. Algunos me preguntan cómo he sido tan fuerte, me piden consejos. Yo les digo que hay que seguir luchando y buscando la justicia porque nuestros hijos y todos los niños lo merecen".

Además, indicó que comparten sus experiencias "porque a pesar de que las circunstancias han sido diferentes es el mismo sufrimiento. Perder a un hijo es morirse en vida. Lo conversamos con los padres del grupo. Yo antes que pasara esto como mamá pensaba me muero si algo le pasa a mi hijo, pero realmente la vida te obliga a levantarte y seguir adelante porque estás comprometido con tu hijo para hacer justicia".

Actividades que la alegran

Respecto a cosas que alegran, Estefanía manifestó que le gusta "pasear por los lugares que frecuentaba con Tomás. Su preferido era la playa de Quidico, le encantaba ir para allá, entonces cuando voy me siento más cerca de él y saco toda la mala energía porque puedo irme a otro mundo, a otro tiempo, cuando estaba con él. También voy a su memorial, le prendo velitas y le converso".

"Veo muchos videos y fotos, hay gente a la que no le gusta hacerlo por el dolor, pero a mí me gusta verlo y recordar lo que éramos antes. También le escribo cartas. Tengo un cuaderno donde le cuento todo lo que siento y lo que me pasa. El cuaderno se llama Cartas a mi Titito, ese era su apodo por chiquitito. Además siempre ando con su polerón, el que más usaba. La última vez que lo usó no lo lavé, por casualidad y así lo dejé porque todavía tiene su aroma. Lo llevo a todas partes, duermo con él, lo abrazo", añadió.

"No soy nada de lo que era antes"

Finalmente, la joven reconoció que "no soy nada de lo que era antes. Soy otra Estafanía, antes era inmadura, siempre andaba jugando y riéndome, me gustaba hacer cosas de niñas, por ejemplo, subir videos a TikTok. Eso quedó atrás, ahora me convertí en una mujer que perdió a su hijo. Antes era mucho más débil, ahora no sé de dónde saco tanta fuerza, pero siento esa obligación de hacer justicia por mi hijo, por su dignidad, por su dolor, porque le quitaron su vida".

