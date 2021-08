"Seré un estorbo": Madre no vidente de guardia que perdió visión de ojo tras ser apuñalado cuenta su drama

Esta semana, un guardia de seguridad del terminal de buses de Estación Central perdió la visión de uno de sus ojos tras ser atacado a puñaladas en su rostro por sujetos a quienes se les había requerido el uso de mascarilla al interior del recinto.

En conversación con Meganoticias Alerta, la madre de la víctima se refirió al drama que vive su hijo, quien se mantiene hospitalizado y con la posibilidad de perder la totalidad de su visión.

Al respecto, Elizabeth -una mujer no vidente- comentó que al enterarse del ataque no sobrerreaccionó: "No derramé lágrimas, sino que dije que teníamos que saber cómo estaba, cuál era su gravedad".

Sin embargo, aseguró que una vez que tuvo la posibilidad de hablar por teléfono con su hijo, fue cuando la situación terminó por afectarla.

"Él nos dijo que lo único que quería saber era si había quedado ciego, porque él no iba a seguir viviendo de esa manera. Porque él lo único que quería era ver a su hijo y ser un padre normal", comentó Elizabeth.

"Y yo le dije 'pero si eres normal'. Perder un ojo no significa que eres ciego, tú perdiste un ojo, no dos. Tú sigues teniendo uno. Entonces le dije que tiene que pensar que como yo he superado una vida de ciega, tú también lo puedes hacer. Vas a poder mirar y ver a tu hijo", sostuvo la mujer a propósito de su vida.

Teme ser discriminado

De acuerdo a lo señalado por Elizabeth, su hijo le manifestó que "no voy a poder trabajar, mamá. No voy a poder seguir ayudando. Voy a ser un estorbo, una carga".

Sin embargo, ella intentó tranquilizarlo: "Le dije que igual más adelante iba a poder trabajar y alguien lo iba a tomar en cuenta. Esta sociedad es muy discriminatoria. Por eso yo canto en el Metro, no es por otra cosa. Vendo pañuelos, porque la sociedad nos discrimina. Te falta un dedo y ya eres inservible, imagínate te falta un ojo".

"Con las puñaladas que le pegaron a mi hijo le 'desgraciaron' su cara. Tiene varios cortes también en su cabeza. Cuando vayan por ahí, ¿qué le van a decir? Que es un delincuente, por el solo hecho de tener heridas en su cara", añadió.

