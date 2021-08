Barrio Patronato enfrenta dificultades para encontrar trabajadores: conoce los puestos más demandados

¿Qué pasó?

En medio de la crisis económica originada por la pandemia de coronavirus, el mercado laboral chileno parece estar enfrentando dificultades para encontrar trabajadores.

Debido a esto, el Gobierno lanzó el Ingreso Laboral de Emergencia, que va dirigido a quienes encuentren empleo con contrato desde agosto de este año.

En el Barrio Patronato son numerosos los carteles en que se puede leer en los diversos locales el llamado para llenar cupos de vendedor o vendedora, bodeguero o bodeguera, garzón o garzona.

El presidente de la Cámara de Comercio de Patronato, Ulises Riquelme, comentó que "la pandemia provocó el año pasado que muchos locales se fueran del barrio, pero paulatinamente esos locales se han ido incorporando de nuevo y trayendo una oferta laboral muy importante".

El dirigente remarcó que en el Barrio Patronato lo principal que se necesita es "mano de obra en el ámbito de vendedor, también mucho bodeguero, administrador de locales, maestros de cocina, porque muchos restoranes se han abierto en el barrio y eso permite una nueva forma laboral en el ambiente que tiene Patronato".

Riquelme añadió que "el flujo de público en el último tiempo se ha incrementado. Nuestro público ha respondido a las expectativas que teníamos nosotros, ya que Patronato fue un barrio que no desapareció, está más vivo que nunca".

Crecimiento importante de la demanda de trabajadores

En tanto, Ricardo Ruiz de Viñaspre, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), complementó que "lo que estamos viendo en estos últimos meses es un crecimiento importante de la demanda de trabajadores".

A juicio de director del Sence esto "refleja mayor dinamismo en la economía, la tasa de vacunación de nuestro país, que ha sido muy buena, hace que tengamos más libertades, por lo tanto, el sector empresarial se mueve con más fuerza y ante eso, la nueva demanda por trabajadores era un paso obvio que iba a dar nuestra economía".

Finalmente, la dueña de un local del Barrio Patronato aseguró que "anda muy poca gente buscando trabajo, es impresionante. Se han puesto letreros, avisos y no sé si están esperando que pase el frío. Estamos terminando el año y la gente no quiere trabajar".

"Yo creo que la gente está demasiado cómoda en sus casas, porque no me cabe en la cabeza que no quieran trabajar. Aquí en Patronato hay trabajo", remarcó.

