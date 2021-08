No pago de pensiones de alimentos es considerado violencia intrafamiliar en nuevo proyecto de ley

¿Qué pasó?

Un proyecto de ley que se discute en el Senado busca considerar como violencia intrafamiliar el no pago de las pensiones de alimentos.

En conversación con Meganoticias Alerta, la senadora Adriana Muñoz, autora de la iniciativa explicó que esta "es una violencia que quizás no es tan manifiesta, tan visible, que va más soterrada, pero esto es menoscabar la condición económica y patrimonial de las mujeres. Transformarse en deudor de pensión de alimentos es muy violento y es lo que hemos buscado consagrar".

"En el no pago de la pensión alimenticia no solamente hay una señal cultural machista que busca controlar a las mujeres, dominar a las mujeres en el sentido de su situación económica, sino que esto arruina la vida de niñas, niños y adolescentes que han nacido de un matrimonio o de una relación", remarcó la parlamentaria.

Aumento de deserción escolar

Muñoz apuntó que "la deserción escolar por el no pago de pensión alimenticia llega a 264 mil alumnos. Se rompe un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes por esta actitud que busca vulnerar a las mujeres, menoscabar a las mujeres, pero que tiene este impacto dramático en la vida de niñas, niños y adolescentes".

La legisladora remarcó que "una persona que tiene el doble o el triple de sueldo de la mujer y es un egoísta, está buscando malograr la situación económica de la madre, pero también está siendo un egoísta y un despiadado con sus propios hijos, los está sometiendo a una condición de vida en que no van a poder desplegarse debido a lo que podrían haber hecho por las condiciones económicas de los dos padres".

En tanto, la presidenta Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, Daniela Horvitz, detalló que este proyecto "básicamente lo que se hace es calificar como acto de violencia intrafamiliar a quien de manera reiterada o contumaz deja de pagar las pensiones alimenticias".

"El énfasis debería estar, primero, en cómo hacemos que la respuesta sea rápida y en esto no se puede soslayar un problema grave que tiene el sistema actual referido a la violencia intrafamiliar", añadió la abogada.

Buscan que el Estado se haga cargo

Horvitz también planteó "una idea para que el pago de pensiones alimenticias sea realmente efectivo y además quedemos como un país cumplidor de la Convención de los Derechos del Niño, cumpliendo el artículo que obliga al Estado a garantizar que los niños y niñas reciban alimentos en tiempo y forma".

Para ello, la jurista propone "que el Estado genere un fondo de subvención para pagar pensiones mínimas y que sea el Estado el que persiga al deudor alimenticio, porque el Estado tiene mejor y mayor capacidad para perseguir a un deudor que una madre sola que tiene que mantener a sus hijos".

A esto, la senadora Muñoz afirmó que "eso se hace en algunos países, que el Estado paga la pensión y después persigue al deudor; es un área donde habría que explorar, a mí me gusta esa línea, porque hacer recaer sobre las madres y sobre los tribunales el cobro y la persecución es una carga extrema ante una situación de pobreza en que empiezan a quedar muchas familias y mujeres solas".

Retención del 10% a los deudores de pensión

Ambas entrevistadas también destacaron la ley que permitió retener los retiros del 10% de los fondos de las AFP a los deudores de pensiones alimenticias.

Para Horvitz "fue muy exitoso. Obviamente hay muchos defectos, hubo muchas fallas, hubo retenciones equivocadas. Cuando estás hablando de una cantidad tan grande de gestiones frente al Poder Judicial y que se requería que fueran de manera urgente, por la situación de pandemia, evidentemente hubo errores, hubo AFP que no estuvieron a la altura y no realizaron las gestiones en tiempo y forma".

"Fue una legislación absolutamente pertinente para la situación de urgencia que existía", remarcó.

En tanto, la senadora Muñoz destacó que "ha sido una de las medidas más efectivas para recuperar las deudas de pensión alimenticia. Hay algunos 'papitos corazón' que no retiraron el 10% para no pagar la deuda, eso ya es el extremo del abuso, pero hay que tomar medidas más efectivas y el camino que el Estado se haga cargo me parece muy importante a explorar".

