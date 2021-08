Senadores que votaron a favor de retiros anteriores le cierran la puerta a una cuarta extracción

El próximo miércoles 1 de septiembre se espera que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continúe la tramitación de los proyectos de retiro de fondos de pensión, tanto del 10% como del 100%.

Durante las últimas semanas, se ha agudizado el debate en torno a la idea, pues han sido varios los economistas y autoridades en la materia que han alzado la voz para advertir las consecuencias que tendría un nuevo proceso de extracción de dineros, argumentos que han sido acuñados por el Gobierno, parlamentarios de Chile Vamos y el propio candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel.

En el marco de lo anterior, y pese a que la iniciativa aún debe sortear varias vallas en su primer trámite en la Cámara de Diputados, senadores oficialistas que votaron a favor de retiros anteriores, se manifestaron ante la idea de un cuarto retiro.

¿Qué dijeron los senadores?

A diferencia de las otras ocasiones, ahora los legisladores se muestran completamente en desacuerdo al proyecto de retiro parcial de fondos.

Por ejemplo, el senador de la UDI Iván Moreira fue enfático en señalar que "no estoy de nuevo para esta nueva jugarreta de la oposición y de la izquierda".

En esta línea, agregó que "hoy el cuarto retiro, mañana el quinto, pasado mañana el sexto. Le exigimos al Gobierno un Ingreso Familiar de Emergencia y vino con 'yapa'".

En paralelo, José Durana, también de la UDI, señaló que está en contra de "todos los retiros que se les quiere ocurrir de manera parcial".

David Sandoval (UDI), en tanto, señaló que la extensión del IFE "hasta el mes de diciembre, hoy día, dada esta condición, no veo ninguna viabilidad de apoyar un nuevo retiro".

RN

Desde RN, el senador Juan Castro expresó su rechazo a la idea, señalando que "no tiene ninguna justificación el cuarto retiro, solamente le hace daño a las futuras pensiones".

"Es un tema que conversamos en el Comité de Senadores y la verdad que la postura fue bastante unánime. No aprobar este cuarto retiro porque no tiene ninguna justificación. Creo que no tiene ninguna posibilidad de avanzar", agregó.

