"Tormenta financiera perfecta" y "no es correcto": las advertencias de JPMorgan y OCDE por un cuarto retiro

Varios son los actores que han advertido durante el último tiempo sobre un sobrecalentamiento de la economía chilena que propiciarían los retiros de fondos previsionales, planteamiento al que se sumó el banco de inversión norteamericano JPMorgan y la OCDE.

Diego Pereira, economista de JPMorgan para el Cono Sur envió un reporte a clientes en el que sostiene que “el probable escenario de sobrecalentamiento que enfrenta la economía está empezando a ser evidente en los datos duros", efecto que se mantendrá el resto del año.

Además, la entidad señala que el segundo semestre de este año el Banco Central deberá gestionar una “aceleración insostenible” del consumo del sector privado en medio de transferencias fiscales directas y el retiro de fondos previsionales.

Al respecto, Pereira indica que se espera que el consumo de los hogares se vea beneficiado con US$ 12.800 millones en transferencias directas este semestre, lo que equivale al 4,2% del PIB, consignó Diario Financiero.

Además, advierten que el déficit fiscal estructural podría superar el 10,5% del PIB de este año.

"¿Por qué el gobierno ha aumentado el impulso fiscal a través de transferencias universales si la recuperación de la economía está casi completa?", se pregunta el economista en el informe, quien además responde que, a su juicio, la respuesta es más política que técnica y que se basa en que el Gobierno intenta evitar un cuarto retiro.

"Tormenta financiera perfecta"

Sobre una nueva extracción de fondos de la AFP, Pereira dice que “el Congreso sigue coqueteando con la gestación de la tormenta financiera perfecta en el país" y lo califica de un “riesgo”, ya que podría ser “desestabilizador” para los mercados generando una presión a la baja sobre el peso y presionando al alza de las tasas de interés.

JPMorgan proyecta que una nueva extracción implicaría que entre US$ 16.000 millones y US$ 17.000 millones “migrarían” a los hogares, equivalente al 5,2% del PIB nominal de este año.

Además, un retiro del 100% implicaría unos US$ 178.000 millones, lo que equivale al 58% del PIB.

"No es correcto"

En la línea de Pereira, Pablo Antolin, encargado de Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) manifestó: "Nosotros siempre hemos dicho que debería haber una legislación específica para permitir el retiro de fondos en circunstancias individuales y excepcionales" y agregó que "en base a eso, que se esté discutiendo el cuarto retiro en Chile, que no cumple lo que siempre hemos dicho en la OCDE y que son las prácticas generales en la mayoría de estos países, pues obviamente pensamos que no es correcto".

Incluso, afirmó que "el único país de la OCDE que ha implementado el acceso prematuro a los ahorros de jubilación sin ninguna restricción, o sea sin ninguna condicionalidad, es Chile. Los americanos y los australianos lo introdujeron con condicionalidades y muchos otros países. Pero Chile lo hizo con el primero, el segundo, el tercero y no sé cómo terminará el cuarto, sin ninguna condicionalidad".

En cuanto a la aplicación de impuestos, expuso que "lo que era también bastante sorpresivo (en los retiros anteriores) es que se permitiera sacarlos de los fondos y no cobrar impuestos. Obviamente, hay mucha gente que sacó, lo necesitaba y no tenía que pagar impuestos porque está por debajo, pero hay otros que lo sacaron y sus rentas están muy por encima, porque no había condicionalidad basada en el nivel de ingresos, en el nivel de renta y en la necesidad".

