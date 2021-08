Abogado de la madre de Tomás Bravo afirma que "un varón adulto" estaría involucrado en la muerte del menor

¿Qué pasó?

El abogado que representa a la madre de Tomás Bravo, menor que fue encontrado fallecido el pasado mes de febrero luego de haber desaparecido, afirmó que los informes de las pericias que se realizaron en torno al caso son "categóricos" en determinar que hubo la participación de un hombre adulto.

Sus declaraciones surgen luego de que la Fiscalía informara que se descartó la hipótesis de que la muerte del niño haya sido de carácter accidental, por lo que la indagatoria se concentra en que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas.

¿Qué dijo el abogado?

"Los informes son concluyentes. Es decir, de manera categórica concluye que aquí existió previo a la muerte de Tomás intervención de terceros", sostuvo el abogado querellante, Alejandro Espinoza.

"También se concluye categóricamente que esta intervención de terceros corresponde a un varón adulto", agregó.

¿Qué dijo la Fiscalía?

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que: "la Fiscalía ha descartado la hipótesis de que la muerte de T.B.G. haya sido de carácter accidental".

"La indagatoria se concentra, desde ahora, únicamente en la línea investigativa de que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas", indicó.

"Todos los detalles de esta conclusión, fueron entregados a la familia y sus abogados, y se considera prudente que no sean revelados públicamente, para favorecer el desarrollo de las diligencias y peritajes que están en curso", añadió.

Reunión

La familia recibió los antecedentes y los resultados de peritajes este martes, en una reunión con la Fiscalía Regional del Biobío.

"A mi hija la encontré súper mal, no he hablado con ella, así que no sé realmente qué pasó en la reunión. A mí no me permitieron estar en la reunión", dijo la abuela materna del niño, Elisa Martínez.

"Ya son seis meses donde siguen sin decir nada, herméticos, no quieren dar respuesta. No sé si no quieren o están de a poco", manifestó.

Solicitud de sobreseimiento

Pedro Aguilera Soto, jefe de la Defensoría Penal Pública de Cañete, señaló que: "Se solicitará que se nos entreguen a la brevedad dichos nuevos resultados de antecedentes".

"Sin perjuicio de ello, nos vamos a oponer a cualquier ampliación de plazo. Solicitaremos el cierre de la investigación y el sobreseimiento definitivo de don Jorge Escobar", agregó.

Además, señaló que: "Por existir antecedentes suficientes que descartan su participación en los hechos que se le imputan, resulta improcedente ampliar una investigación y mantener en calidad de imputado a una persona sobre la cual no existe prueba alguna de participación en el delito por el cual fue formalizado".

El caso

Fue cerca de las 19:30 horas del pasado 17 de febrero cuando se perdió rastro del pequeño en Caripilun, en la provincia de Arauco, donde estaba acompañando a su tío abuelo, Jorge Escobar, a buscar unos animales a un campo cercano.

Luego de un poco más de una semana, se logró encontrar el cuerpo del niño en el sector de Río Raqui y se concretó la detención de Escobar. Sin embargo, en la audiencia de formalización, la justicia estableció que las pruebas contra él no eran suficientes, por lo que quedó en libertad.

Luego, nuevos exámenes forenses dieron cuenta de que Tomás habría fallecido por hipotermia e inanición. Sin embargo, a la luz de la información confirmada este martes por el Ministerio Público surge la interrogante de quién habría asesinado al menor.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa