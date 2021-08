Esposa de rapero chileno desaparecido cuando iba a evento a beneficio de Portavoz: "Estamos desesperados"

A diez días de su desaparición, la familia de Orlando Andrés Pérez Araya, mayormente conocido en el mundo del hip-hop como Trolando MR, continúa realizando una exhaustiva búsqueda, luego de que se le perdiera el rastro el viernes 13 de agosto, cuando se dirigía a un evento a beneficio de Portavoz.

El hombre de 42 años fue visto por última vez saliendo desde su domicilio ubicado en la comuna de Huechuraba hacia Peñalolén, lugar donde se realizaría el evento. Sin embargo, desde aquella jornada su familia no ha podido ponerse en contacto con él, ya que su teléfono celular está apagado.

Es por esta razón que su círculo más cercano ha iniciado una campaña en internet para dar con su paradero. Por medio de diversos afiches y publicaciones en redes sociales, se ha solicitado máxima difusión.

La desaparición de Orlando

Evelyn Prado, esposa de Orlando, conversó este lunes con el matinal Mucho Gusto y comentó que el día de su desaparición, cerca de las 16:20 horas, Orlando dijo que pretendía ir a la respectiva tocata y que en la noche no llegó, lo que encendió las alarmas en la familia.

"Yo me empecé a preocupar, después pasó el sábado y tampoco llegó. Pasó el domingo, yo me desesperé y fui a poner una denuncia por presunta desgracia porque no encendía los teléfonos, no le llegaban mensajes, no teníamos rastro, nadie lo vio en la tocata, porque él es muy conocido. Nunca llegó al evento", comentó.

De acuerdo a lo anterior, Evelyn descubrió que su pareja se había trasladado a una residencia, pero de la Quinta Región: "Cuando él desapareció se me hizo raro... la forma... dijo que iba para un lado y apareció en otra parte. Por qué dijo que iba a esa tocata si al momento que me dijo eso, por las horas, estaba allá en El Quisco".

"En las cámaras que tiene la residencial se ve cuando él salió, que se había duchado y se ve que sale... de ahí no se sabe más. Todos los datos que apuntan, de quienes lo vieron y las cámaras que se han podido registrar, todo apunta al viernes 13", sostuvo la mujer.

En este contexto, Evelyn fue clara: "Si a mí me preguntan qué pasó, yo no lo sé, por qué él dijo que iba a un lugar y después apareció en otro lugar, tampoco lo sé. A lo mejor iba a hacer un trabajo y que iba y volvía, por eso no dijo que iba para allá, pensando que la iba a hacer cortita y volver. No me explico por qué fue para allá sin avisar".

El llamado de Evelyn

Por otra parte, Evelyn explicó que Orlando tenía dos celulares y que la respectiva compañía "no ha querido cooperar" en el marco de la investigación.

"No están dando los registros. Todavía Carabineros está esperando que la compañía le dé los registros, no quiere darlos y no sé por qué. Es un protocolo y yo llamé diciendo desesperada que era la señora y que (a Orlando) lo estábamos esperando, explicando la situación, que era peligrosa y que por favor me diera la información...", argumentó la mujer.

En esta línea, agregó que "necesitamos que la compañía se haga presente y que por lo menos se ponga la mano en el corazón. Si ellos nos dan esos datos, son súper útiles".

"(El teléfono) aparece apagado, los dos celulares aparecen apagados. He mandado mensajes por Instagram, Facebook y WhatsApp", detalló Evelyn.

Por último, Evelyn hizo un llamado a la gente de la zona donde fue visto por última vez Orlando: "La gente del litoral que tiene cámaras particulares que por favor las presten, dejen revisar, porque igual a Carabineros le han hecho muchos problemas para revisar esas cámaras, ¿por qué? No lo sé. Se trata de una vida, por favor, nosotros estamos desesperados, mi hija no aguanta más, nosotros tampoco, mi suegra... él tiene mamá, tiene nietos, tiene toda una familia, tiene todos sus amigos por todos lados".

