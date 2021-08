Llaman a rezagados a vacunarse para alcanzar el 80% de vacunados para retraso del toque de queda en la RM

¿Qué pasó?

En la región Metropolitana, casi un 80% de la población está vacunada contra el coronavirus. No obstante, aún no se cumplen los requisitos para que el toque de queda sea retrasado a las 12:00 am.

Al menos 52 mil rezagados aún faltan por completar su esquema de vacunación y así superar esa cifra, dando paso así a un eventual retraso del toque de queda en la capital.

Actualmente son dos de las dieciséis regiones del país, la región Metropolitana y Tarapacá, que cuentan con el horario de toque de queda a las 22:00 horas. Las demás; todas a las 00:00 am.

Miedo o falta de tiempo

Muchos de los rezagados apelan a que no pudieron hacerlo antes por miedo o por temas de tiempo, pero que el cambio del toque de queda no es la principal motivación

“Soy de los que por tiempo y por trabajo no pudieron”, señaló uno de los rezagados. “Tenía un poco de miedo pero ya sé que tengo que hacerlo”, contestó una mujer.

"La vacunación es un deber social"

No obstante, también hay otros factores que se han identificado en la vacunación: la lejanía de los puntos de vacunación, los horarios para la inoculación y los documentos a presentar.

Jorge Whilhelm, director del Servicio de Salud Metropolitano, declaró que:"“Hemos identificado tres factores: la lejanía de los lugares, los horarios ya que muchos trabajan, la población migrante, que muchas veces no sabe qué documentos presentar".

“La vacunación es un deber social y las personas que por distintas razones no se han vacunado que lo hagan, porque no es solo por ellos, sino por sus seres queridos y toda la comunidad. En la salud siempre hay que tener el bien común por delante”, indicó Osvaldo Artaza, decado de la facultad de Salud de la Universidad de las Américas.

Cabe destacar que desde este lunes 23 hasta el miércoles 25 de agosto, los rezagados podrán colocarse la primera dosis en los puntos establecidos para vacunarse o en los operativos móbiles dispuestos para la vacunación.

