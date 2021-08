¿Peligra el cuarto retiro del 10%?: "Hay que cuidarlos en caso de que llegue la cuarta ola"

El pasado miércoles 11 de agosto, la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de los proyectos que buscan el cuarto retiro del 10% de AFP. Sin embargo, aún existen dudas sobre sus consecuencias y, por lo tanto, sobre la posibilidad de que se apruebe.

En conversación con Meganoticias Alerta, los diputados Gael Yeomans (CS) y Jorge Durán (RN) entregaron sus visiones sobre la posibilidad de nueva extracción de ahorros previsionales.

La parlamentaria de la oposición señaló estar a favor del cuarto retiro, mientras que su par del oficialismo cuestionó que los proyectos presentados del retiro del 10% y 100% hayan sido fusionados.

A favor del cuarto retiro

La diputada Gael Yeomans sostuvo que "siempre hemos evitado tener que recurrir a los ahorros previsionales, porque entendemos que se está generando un problema a futuro, que tiene que ver con las jubilaciones".

Sin embargo, comentó que "nosotros nos inclinamos a favor de este cuarto retiro, pero poniendo todas las cartas sobre la mesa, el tema de la inflación y los impuestos".

En esa línea, enfatizó que los motivos por los cuales han decidido apoyar esta iniciativa "tienen que ver con la inseguridad que existe. Aquellos trabajadores que perdieron sus empleos antes de la pandemia, están buscando una opción a futuro, porque no tienen estabilidad laboral y no está garantizado que puedan mantener su nivel de vida".

Por otro lado, dijo estar en contra del retiro del 100%: "Me parece que para una persona que no tiene recursos para una jubilación futura, no se garantiza de otra manera que teniendo un sistema de previsional".

Nuevo proyecto

El diputado Jorge Durán, uno de los autores del cuarto retiro del 10%, así como también del 100%, expuso: "En la Comisión de Constitución yo creo que se cometió un gran error al fusionar todos estos proyectos en uno solo", agregando que considera que lo que se busca es que ninguno sea realmente aprobado.

Es por ello que se refirió a una nueva iniciativa que presentó, en donde se propone el retiro de los fondos, pero solo en el caso de que se cumplan tres circunstancias específicas: enfermedad terminal, querer comprar una primera vivienda o que la persona esté a punto de jubilar.

Además, solo se permitirá la extracción de los ahorros en caso de que se cuente con un monto inferior a 1.700 UF (50 millones de pesos): "Si no le va a permitir tener una jubilación por sobre la línea de la pobreza, mejor permitirle a la persona retirar esos recursos".

El parlamentario sostuvo que "hay que ser consecuente con los ahorros de las personas y cuidarlos en caso de que llegue la cuarta ola".

"Hay que aterrizar el tema y ver cuántas personas que tienes ahorros todavía, están dispuestos a retirarlo y cuántos lo van a guardar en caso de emergencia", cerró.

