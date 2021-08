Cuarto retiro: Lo que viene en la discusión de proyectos sobre extracción del 10% y 100% de fondos AFP

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este martes, se aprobó la fusión de los seis de siete proyectos que contemplan el cuarto retiro de los fondos de las AFP.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno con 122 votos a favor, 2 en contra y una abstención, dando paso así inicio a la próxima discusión durante estos días.

Será este miércoles 18 de agosto que se volverá a cesionar en la comisión de constitución del congreso entre las 15:00 y 17:30 para el análisis de los proyectos que pretenden fusionar.

La diputada Alejandra Sepúlveda, aseguró no estar de acuerdo con esta fusión, apelando que tienen "ideas" y "consecuencias" diferentes: "Yo no estaba de acuerdo con la fusión de los cuartos retiros cuando eran del 10% y del 100%. Son ideas matrices distintas con consecuencias distintas", apeló.

Asimismo, sugirió que "lo que hay que hacer es mantener la idea matriz del 10% y el 100% dejarlo para una segunda discusión".

"Idealmente en septiembre"

Asimismo, la ciudadanía se muestra a favor de un posible retiro, pero después de fiestas patrias, ya que existe la posibilidad de que muchas personas lo gasten para las celebraciones.

"Si llegasen a pagar antes de 18, la gente se lo va a gastar todo celebrando y en octubre ya no van a tener plata", expresó uno de los consultados.

No obstante, otros se muestran a favor de que sea en septiembre, pero no necesariamente para fiestas patrias. "Idealmente en septiembre", sugirió una de las consultadas. "Ojalá fuera en septiembre, pero no necesariamente para fiestas patrias", declaró.

Llamado a acabar con el populismo

Frente a esta discusión, ha sido el mismo Gobierno que hizo un llamado a parar con el "populismo". Cabe recordar que fue el IFE Universal una especie de "moneda de cambio" para frenar un posible cuarto retiro.

"Es necesario apoyar a las familias y por eso hemos hecho esfuerzo enormes pero comparto la necesidad ahora de recuperar los equilibrios fiscales. Hay que acabar con el populismo que significa pan para hoy y hambre para mañana", advirtó el presidente Piñera.

De la misma forma, el diputado Marcos Ilabaca (PS) instó al Gobierno a ser parte de la discusión de estos seis proyectos fusionados que contemplan un 10% y 100% de los retiros de los fondos de las AFP.

