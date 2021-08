Nicolás Eyzaguirre: "Hay que comenzar gradualmente a desmontar el IFE Universal"

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre propuso comenzar a desmontar gradualmente la universalidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En conversación con Meganoticias Alerta, el economista planteó que "el IFE no se puede terminar de la noche a la mañana, hay mucha gente que está contando con ese dinero y la recuperación del empleo y los ingresos de las familias es todavía parcial".

Retirar el beneficio de manera gradual

Eyzaguirre remarcó que "hay que comenzar gradualmente a desmontarlo, pero no para eliminarlo, sino que para volver a la modalidad anterior, que no es a todo evento universal, sino que el Estado a las familias les va entregando lo que les falta".

El exsecretario de Estado detalló que "ahí tú vas a llegar más exactamente a quienes están sin ingresos, porque los 500 mil pesos universales les puede llegar al que está con 300 mil, o con 800 mil, con un millón y medio o con dos millones y medio".

"Sobrecalentamiento" de la economía

El exministro Eyzaguirre fue uno de los primeros que habló sobre el "calentamiento" de la economía, lo que significa que, al haber más dinero circulante, suben los precios y, por ende, la inflación.

"Ya la economía está bastante recuperada, entonces, si seguimos generando mucho poder de compra, van a comenzar a subir los precios, y eso no le va a venir bien a la gente más vulnerable, porque el dinero se le va a ir entre las manos", argumentó.

El economista agregó que con "retiros generalizados, IFE Universal, lo que va a terminar ocurriendo es que van a subir los precios, entonces, la gente que apenas está llegando a fin de mes ya no va a poder llegar a fin de mes, porque las cosas van a costar más".

Recuperación del empleo

Otro punto al que se refirió Nicolás Eyzaguirre fue a la recuperación del empleo ante las críticas de ciertos sectores que afirman que la gente no está buscando trabajo debido a que le llegan las ayudas estatales.

"Yo no creo que sea porque están llegando ayudas vía IFE que las personas no están buscando trabajo, no creo que sea ese el caso. Yo creo que tiene mucho más que ver con que no hemos terminado de normalizar la pandemia", aseveró.

El exministro remarcó que "la posición más conservadora de que lo que hay que hacer es retirar completamente las ayudas para que la gente salga a trabajar, a mí me parece incorrecta, porque la gente no es que deje de trabajar porque está esperando sentada que el Estado los ayude, sino porque no puede salir a trabajar".

Finalmente, Eyzaguirre destacó que "se trata de llegar con los instrumentos adecuados. Cuestiones generales, a esta altura, pueden terminar siendo más perjudicial que beneficioso".

