¿Qué dice la carta que le escribió Johanna Hernández a Nibaldo Villegas desde la cárcel?

¿Qué pasó?

Johanna Hernández, condenada a presidio perpetuo calificado por el crimen de su expareja Nibaldo Villegas, escribió desde la cárcel una carta dedicada al profesor fallecido.

Este hecho generó una reacción de molestia en la familia del docente, quienes aseguraron que la mujer trata de hacerse la "víctima".

¿Qué dice la carta?

En ella, relata que por culpa de su cobardía y por una seguidilla de errores la misiva no llegará a las manos de Nibaldo.

Además, sostiene que el autor intelectual y material del crimen fue su amante Francisco Silva, a quien califica de psicópata, y que se encuentra condenado a 20 de años de presidio.

En la carta Johanna también agradece al profesor por ser un esposo extraordinario con ella y por haberla amado hasta el último día.

Molestia de la familia

Hernández comentó la existencia de esta misiva en una entrevista con Informe Especial, lo que abrió las heridas entre los cercanos del docente.

"Ella trata de hacerse la víctima y dejarse sin nivel de responsabilidad, pero no es así. La realidad es otra. Hay muchas cosas que tienen que verse de otra forma, no darle pantalla a una asesina que no tiene solución", sentenció Leandro Villejas, hermano de Nibaldo.

"Ella es la que organizó todo esto, y como digo es seguir mostrándose como si ella fuera la víctima", recalcó.

Ley Nibaldo

A pesar de la ya conocida condena para los involucrados en el asesinado, la familia del profesor espera la promulgación de la Ley Nibaldo, que aún se encuentra en el Congreso y que busca que el trato alevoso en el que se incurra para ocultar un cuerpo sea sancionado más duramente.

La diputada Carolina Marzán (PPD) explicó que: "Hoy día en nuestra legislación, el cuerpo humano una vez que no tiene vida es considerado una cosa. Este proyecto protege todo lo científico, todo lo que tenga que ver con lo sanitario legalmente reglamentado. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con el profesor Nibaldo Villegas y ese tremendo y trágico y doloroso desenlace, solamente existe a nivel legislativo sanciones de tipo sanitario".

Esto quiere decir que quien hace desaparecer un cuerpo, no recibe sanciones punitivas por ello.

Al respecto, Leandro Villejas dijo: "El Senado se ha demorado bastante ya, ya van prácticamente dos años que la ley está en sus manos. Nosotros siempre pensamos que esto fuera más o menos rápido, bien discutido, una buena ley para que no vuelva a pasar esto".

El senado Pedro Araya (indp) afirmó que: "Como presidente de la comisión de Constitución, me comprometí con ellos a que vamos a tratar de que en el transcurso del mes de septiembre pueda ser visto ese proyecto".

La entrevista

Lo los hechos ocurrieron en la casa de Villegas, hasta donde había llegado Hernández para celebrar su cumpleaños.

En la entrevista entregada por la mujer ella relató que: "Cuando Nibaldo subió a preparar el cine en la pieza, se llevó los sushi y yo me quedé preparando los tragos y ahí eché el polvillo de los Clonazepam... Nos tomamos los tragos, empezamos a comer sushi y el Nibaldo en 10 minutos ya no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca y yo se lo saqué para que no se fuera a ahogar".

La interna añadió que "lo acomodé en la cama, porque se quedó dormido casi cayéndose. Lo ayudé a acostarse y me dijo 'te amo', que fue lo último que me dijo, y ahí le mandé las fotos a Francisco que estaba Nibaldo durmiendo".

"Hay días que me pongo a mirar hacia la reja de mi patio y siento que Nibaldo va a entrar", sostuvo también.

