Extraño posteo en Facebook asegura que Chile "no existe" y desata reacciones en redes sociales

¿Qué pasó?

A través de redes sociales se ha viralizado la captura de una publicación, donde un usuario asegura que Chile no existe, insinuando que el país sería una simulación.

La publicación, que se realizó en el grupo de Facebook "Tierra Plana - España", afirma que los habitantes de Chile serían actores y que las casas parecen de cartón.

La publicación

"He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe", sostiene el miembro del grupo.

En ese sentido, indica: "Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara".

"¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI", señala.

"Toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicando que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo", concluye.

Reacciones en redes sociales

Tras la viralización de la publicación, muchos chilenos bromearon al respecto, manifestando que los españoles tenían razón y preguntando si se podía cambiar de director o guionista.

¿Si Chile no existe quiere decir que yo no existo? https://t.co/ZlnViKJm6T — Lila Figuera (@LilitaFiguera) August 12, 2021

Opino que estos españoles están en lo correcto pic.twitter.com/uRTqNURlBZ — Loserpower (@loserpower) August 12, 2021

¿Podemos cambiar de guionistas y de director???



¿Cómo se llama la peli??? ¿Somos el mejor país de Chile?#Chile #Terraplanista https://t.co/3ZCtlvMZVd — Maca T. Vergara (@MacaToV) August 13, 2021