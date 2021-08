Cuevas y candidaturas de Ancalao y Conejeros en Lista del Pueblo: "Que les vaya bien... desconozco por qué aparecieron"

¿Qué pasó?

En una entrevista con Meganoticias Plus, Cristián Cuevas, que era el candidato presidencial de la Lista del Pueblo antes de que el grupo frenara su apoyo y que hoy de todos modos lanzó su campaña, se refirió a Gabriel Boric, quien ganó en las primarias contra Daniel Jadue (PC), cuya campaña tuvo a Cuevas como participante, mientras que también se refirió a las candidaturas de Diego Ancalao e Ingrid Conejeros por la Lista del Pueblo.

"No es mi obligación apoyar a Gabriel, porque no estaba en los acuerdos que al menos nosotros habíamos establecido, y porque no es cercana su reflexión, su práctica política, a lo que nosotros representamos", recalcó.

Apoyo de la Lista del Pueblo

Sobre la decisión de la Lista del Pueblo de frenar su candidatura para realizar una consulta ciudadana, manifestó que: "Por sorpresa me entero de esta situación que en realidad no me corresponde a mí comentar. Cumplí el compromiso que se había hecho en las reuniones y en la ratificación de mi candidatura, por eso hice el acto que se desarrolló hoy día en la ciudad de Quintero".

"Yo primero soy una persona que tiene coherencia ética y convicción en mis responsabilidades sindicales y políticas. Yo no estaría hablando acá si no hubiese sido invitado por la coordinación política de la Lista del Pueblo", sostuvo.

En ese sentido, aseveró que: "Desconozco qué pasó entre el día domingo en la noche y el lunes en la mañana, y no me corresponde a mí dar cuenta de aquello".

Junta de firmas

En ese sentido, señaló que: "Quienes finalmente van a notificar si yo soy o no candidato van a ser los patrocinios, y si yo no logro los patrocinios yo no seré candidato".

Cuevas precisó que para formalizar su candidatura necesita recolectar 33 mil firmas, y que para ello cuenta con 10 días de plazo.

De conseguir los patrocinios, pero no contar con el apoyo de la Lista del Pueblo, aseguró que: "Nosotros seguimos porque tenemos una responsabilidad que nos mandatan, y esa responsabilidad la vamos a seguir".

Consulta ciudadana

Luego de que se diera a conocer que Diego Ancalao e Ingrid Conejeros participarán de la consulta de la Lista del Pueblo para ser candidatos presidenciales, Cuevas reiteró que: "Yo hoy día estoy en esta tarea de juntar firmas, y en eso me quedo. Y nada, que les vaya bien, y yo voy a trabajar también para seguir avanzando".

"En la deliberación interna que ellos tuvieron no estaba ninguno de estos dos candidatos, yo desconozco por qué hoy día aparecieron", añadió.

Cuarto retiro

Por otra parte, aclaró que: "Yo apoyo los retiros, primero porque tengo una opinión crítica del sistema de AFP, y soy parte de la coordinadora No Más AFP"-

"El cuarto retiro es una necesidad, y yo le quitaría dramatismo, porque hoy día las alarmas de que se va a haber vaciado el sistema, pero nadie ha dicho que a través de nuestros ahorros previsionales han sido las transnacionales, las grandes empresas, que se han usufructuado y se han enriquecido y nos han endeudado con nuestros propios ahorros previsionales", añadió.

Ver cobertura completa