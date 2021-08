Hermana de Valeria Vivanco culpa a PDI por homicidio: "No nos vamos a quedar callados, vamos a decir todo"

¿Qué pasó?

Este lunes, tras la reconstitución de escena del homicidio de la subinspectora de la PDI Valeria Vivanco, quien falleció en junio pasado durante un operativo policial, su familia apuntó a sus compañeros en aquel fatal procedimiento y al alto mando de la Policía de Investigaciones.

Durante prácticamente todo el día se realizó esta diligencia con la que se busca establecer responsabilidades y lo que realmente ocurrió la jornada del 13 de junio en que falleció la funcionaria policial.

La información oficial hasta la semana pasada, señalaba que la detective estaba investigando un homicidio ocurrido en la comuna de Puente Alto y que tras interceptar a los presuntos involucrados en el hecho, recibió un disparo por parte de ellos, quienes posteriormente se entregaron voluntariamente, aunque desde el principio afirmaron que no portaban armas y que solamente la habían atropellado.

La semana pasada, el caso tuvo un vuelco luego que la Fiscalía diera cuenta de una investigación por presuntas irregularidades en la indagatoria, ya que posiblemente la bala que mató a la joven subinspectora provino de un arma fiscal.

La hermana de la fallecida funcionaria policial, quien estuvo en el lugar de la reconstitución, declaró a la prensa que "esto ha sido muy duro, muy difícil, ver a esos desgraciados mentir ha sido muy complicado para nosotros, pero vamos a seguir, que no les quepa duda de eso".

Consultada sobre el por qué la PDI habría ocultado la información sobre la muerte de su hermana, la mujer afirmó que "fue simplemente para salvar el prestigio de esa institución a costa de la vida de mi bebé. No sabemos si fue un accidente, si fue con intención, pero fue y lo ocultaron, con qué intención, para que su institución no cayera, pero ahora nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a decir todo".

Abogado de la familia: "Todos negaron participación"

El abogado de la familia Vivanco, Alfredo Morgado, luego de las distintas versiones de los participantes en la reconstitución, sostuvo que "hoy día, en la diligencia, nadie fue, todos negaron participación, nadie fue el autor del disparo".

"Serán las pericias emanadas del Labocar, más otros antecedentes que obran ya en la carpeta investigativa y otros antecedentes que deben emanar del FBI, lo que se recabe por parte del Ministerio Público y los antecedentes que va a aportar la familia a la investigación lo que va a poder establecer y dilucidar toda la verdad", remarcó el jurista.

Morgado reveló que "la familia está pidiendo copia de todos los antecedentes, copia de toda la carpeta investigativa, que ningún antecedente quede en reserva, para que de esa manera podamos deducir todas y cada una de las acciones legales".

"Nadie está por sobre la ley"

El profesional sostuvo que "nadie está por sobre la ley y serán los antecedentes investigativos, los antecedentes que constan en la carpeta, más los que podamos aportar, los que van a permitir establecer quiénes son los responsables, no solamente de la muerte, sino que además de los eventuales encubrimientos y obstrucción a la investigación".

"En esta reconstitución de escena vimos versiones tan divergentes unas de otras, como que hubieran estado en lugares absolutamente diferentes", concluyó.

Ver cobertura completa