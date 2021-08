Exdirector jurídico del SII: Casos de platas políticas se utilizaron para "fregarse a la UDI"

¿Qué pasó?

Gonzalo Torres, exdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, aseguró que los casos de platas políticas que comenzó a investigar la Fiscalía durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, fueron utilizados "para fregarse a la UDI".

Esta semana, en una polémica resolución, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra 34 personas indagadas en el caso SQM por financiamiento ilegal de la política, entre ellos el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

En Meganoticias Alerta, Torres apuntó que "el Servicio de Impuestos Internos fue utilizado en un principio para fregarse a la UDI, pero después, cuando se dan cuenta de que afecta a la Nueva Mayoría y afecta a la campaña preelectoral de la exPresidenta de la República, ahí pararon un poco".

El exfuncionario remarcó que toda esta investigación "era para destruir a la Unión Democrática Independiente. En un principio fue así. Hay que fijarse en las estadísticas: contra cuántos se querelló de la UDI, contra cuántos se querelló de la Nueva Mayoría".

Presiones políticas

Sobre la existencia de presiones políticas en este caso, Torres comentó que "siempre existen presiones políticas, pero depende del director y depende de los funcionarios si aceptan esas presiones o no las aceptan... No sé si en este caso aceptaron o no aceptaron presiones de carácter político".

"Lamentablemente, el propio legislador no da parámetros para ejercer la acción penal, cuestión que es indispensable hacerlo o, lisa y llanamente, si la sociedad chilena piensa que todo debe penalizarse, es decir, las más de 10 mil ilícitos que ve el Servicio de Impuestos Internos tengan que llegar a tribunales va a colapsar la justicia penal".

Deseos para la nueva Constitución

Finalmente, en su diálogo con Rodrigo Sepúlveda, el exdirector jurídico del SII reveló que "en la Constitución debiera existir un principio general, un sistema tributario justo, con una igualdad ante la ley, y yo creo que eso es lo que se debe lograr. El impuesto al IVA es un impuesto injusto, afecta al que gana menos".

"Hay que tener un IVA diferenciado, no puede ser que el que gana menos tenga que pagar igual que el que gana tres, cuatro, cinco o 10 millones de pesos, eso no es justo", añadió.

Torres resaltó que "este sistema tributario en que estamos inmersos es injusto. Quiénes son los llamados a cambiarlo: nuestras autoridades políticas y ahora esperemos que en esta nueva Constitución se establezcan estos principios de esta igualdad real en materia tributaria".

