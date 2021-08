"Tengo los pies congelados": vecinos de Cerro Navia esperan desde las 02:00 en Registro Civil

La madrugada de este miércoles una gran cantidad de personas llegó al Registro Civil de Cerro Navia para poder obtener un número y realizar distintos trámites, como la obtención de cédula de identidad.

Incluso hubo gente que llegó a las 02:00 de la mañana y cerca de las 07:30 ya se contabilizaban más de 100 personas haciendo la fila.

Una de ellas fue Macarena Rojas, quien acompañó a una amiga que perdió de su cédula de identidad y necesitaba obtener una nueva.

"Ya llevamos cuatro días viniendo y no es justo. Más encima nosotras venimos de La Alianza y no hay un baño químico. Tomamos cafecito en la mañana para calentar el cuerpo. Ya son las 7 y tanto y estamos con ganas de ir al baño, no tenemos a dónde ir", indicó a Meganoticias Conecta.

Además, dijo que "aquí estamos, esperando desde las 4 de la mañana, hay gente con niños y de la tercera edad".

"Nosotros nos vinimos a las 4 de la mañana y no respetamos toque de queda, nada, era llegar aquí nomás y ya había 6 personas", manifestó.

"Tengo pena, rabia, impotencia, ¿por qué tienes que levantarte a las 3 o 4 de la mañana para hacer estos trámites?", expresó.

"Tengo los pies congelados"

En su reclamo, Macarena sostuvo: "Sabemos que hay pandemia, pero somos seres humanos y necesitamos ir al baño. Tengo los pies congelados, aquí no hay nadie y recién llegaron los carabineros".

"Hay personas que no saben leer. Yo no sé usar la tecnología, tengo que pedir ayuda a mi hija, pero a veces me da vergüenza y pena. Imagínate que un día me estafen", agregó.

