Debate por cuarto retiro del 10% o extensión del IFE: "Mucha gente ya se quedó sin fondos"

¿Qué pasó?

El debate que actualmente se está tomando el mundo de la política es la posible extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta diciembre, o de lo contrario apoyar un proyecto para permitir realizar un cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP.

Debido a que se está acercando el mes de septiembre, y con ello la fecha de término del IFE Universal, el Ejecutivo es presionado para alargar la entrega de la ayuda por quienes aseguran a que si eso no ocurre votarán a favor de una nueva extracción del dinero de las cuentas previsionales.

"Mucha gente ya se quedó sin fondos"

"Yo prefiero un cuarto retiro", afirmó un ciudadano en la calle, mientras que una mujer manifestó que: "La verdad es que yo prefiero que se extienda el IFE".

En tanto, otra transeúnte sostuvo estar a favor del "cuarto retiro y el IFE también".

"Yo no tengo ninguna ayuda por mi ingreso, y mi ingreso no tiene nada fuera de lo común. Qué he hecho los retiros y en qué los he ocupado, en ponerme al día con mis cosas", contó un hombre.

Además, otra mujer indicó que prefiere que no se apruebe el cuarto retiro, "porque mucha gente ya se quedó sin fondos".

¿Qué dice el Congreso?

El diputado Gabriel Silber (DC) afirmó que: "No nos gusta sacar plata de las pensiones, pero si el Gobierno no ofrece una propuesta alternativa por supuesto que estarán los votos en el Congreso".

Por su parte, Jorge Durán (RN) señaló que: "Esperamos ver cuál va a ser la propuesta del Gobierno. Si va a ir con ayuda, cuál van a ser los montos y los requisitos para postular".

¿Qué dicen los candidatos presidenciales?

El abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó "un llamado directo al Gobierno a extender el IFE. Creo que la contingencia o la necesidad electoral de algunos no puede superar la mirada de largo plazo".

Por el lado de Unidad Constituyente, Yasna Provoste (DC) recalcó que: "Yo votaré por un cuarto retiro si el Gobierno no extiende el Ingreso Familiar de Emergencia que propusimos en los mínimos comunes".

En tanto, Carlos Maldonado (PR) indicó en Cooperativa que: "Yo conozco a muchísimas personas que los retiros de los fondos de AFP han sido su principal o único alivio que han tenido para respirar en la pandemia en materia económica. Por lo tanto, a mí me parece que la discusión es perfectamente válida".

Narváez en contra del cuarto retiro

Dentro de Unidad Constituyente Paula Narváez (PS) marcó la diferencia, reconociendo discrepancias al interior del Partido Socialista.

"No estoy a favor del cuarto retiro del 10% y yo sé que esto es sumamente impopular, y sé también que probablemente va en contra de algunos parlamentarios de mi sector que han señalado el inicio de la discusión. Por su puesto que no me niego que tiene que haber una discusión en el Congreso", aseveró en Cooperativa.

Desde el PS, el diputado Leonardo Soto expresó que: "Estoy de acuerdo con el fondo de lo que plantea Paula Narváez, pero hay que reconocer que hoy día los chilenos y chilenas no tienen una opción real".

En tanto, Marcos Ilabaca (PS), quien además preside la comisión de Constitución donde se iniciará la discusión del proyecto, manifestó que: "Si bien no es una política pública correcta, es la única solución que ha servido para enfrentar este duro momento".

Decisión del Gobierno

El Gobierno tiene el calendario en contra para pronunciarse en torno a este debate, ya que el próximo 11 de agosto se iniciará la discusión de un cuarto retiro.

Mientras tanto, el Ejecutivo intentó alinear sus filas en el comité político realizado con parlamentarios oficialistas.

