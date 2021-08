"Narcoestética": Traficantes pagan cirugías a mujeres a cambio de favores sexuales

El cartel de Sinaloa, de México, no sólo es una de las más poderosas y peligrosas organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Ahora está imponiendo un patrón de belleza muy particular.

Sus miembros financian las cirugías estéticas de las mujeres jóvenes que les gustan con el fin de complacer sus fantasías sexuales y presumirlas como “trofeos”.

Como si se tratara de un modelado a la carta, los narcos buscan que sus novias tengan cintura de avispa, caderas a lo Kim Kardashian, senos enormes y narices perfiladas, según revela un informe de la BBC.

El reino de la "narcoestética"

A cambio, las chicas aceptan el tratamiento de objetos sexuales, a disposición y en las condiciones que les impongan sus “patrocinantes”. El modelo “narco” es una figura hiper feminizada o exagerada, lo que en México se le conoce como “la buchona”, precisa la doctora Rafaela Martínez Terrazas desde su clínica en Culiacán.

La galena afirmó que posee una pila de clientes potenciales, la mayoría relacionados con la “narcoestética”. “La edad promedio de mis pacientes es entre 30 y 40 años. Pero muy a menudo vienen mujeres mucho más jóvenes, incluso menores de 18 años”, precisa.

"Vienen con un novio que paga por la cirugía. Y tengo varios caballeros que me llaman y me dicen: 'Oiga, doctora, le voy a enviar a una chica para que la operen", agrega la profesional.

Contó que un solo hombre le ha enviado a unas 30 mujeres para que pasen por la sala de operaciones, casi siempre con el pago en efectivo. "Ya sabe lo que me gusta", le dice a la doctora.

Admite estar consciente de la fuente de tantos recursos, pero también entiende la dinámica de esta particular región del norte de México. “Solía decir: 'Esto definitivamente no es bueno'. Ahora, no es que haya cambiado de opinión, pero ya no lo pienso tanto antes de operar. Eso es porque la economía aquí en Sinaloa -restaurantes, bares, hospitales- depende del narcotráfico”.

Mujeres "trofeos"

Sin embargo, Martínez asesora a las chicas para que entiendan que ellas son las que deben decidir sobre sus cuerpos. “Les explico que después de un tiempo, él ya no será su novio, pero su cuerpo será de ellas por el resto de sus vidas”.

Según un informante de los capos, identificado como "Pedro", existen negociaciones entre las mujeres y sus financistas, de modo que ellas aceptan ser de su “propiedad” por un tiempo determinado.

“Entonces, una mujer podría decir: 'Está bien, mi cuerpo es tuyo durante seis meses si pagas la operación'”, reveló. Aclaró que las esposas o parejas estables, que son las que tienen a sus hijos, no forman parte de estos "trofeos".

Como consecuencia de este sistema de intercambio de sexo por cirugías se han incrementado las situaciones de violencia en contra de la mujer. “En Sinaloa muere el doble de mujeres con armas de fuego que en otros estados mexicanos”, asegura la abogada María Teresa Guerra, quien precisa que para la cultura narco, las mujeres son una propiedad.

Ver cobertura completa