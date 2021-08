Novios madrugan para vacunarse y poder celebrar en septiembre: "Estamos justo en la fecha"

La mañana de este lunes una pareja que contraerá el Acuerdo de Unión Civil (AUC), llegó hasta el Estadio Bicentenario de La Florida para recibir la primera vacuna contra el coronavirus.

Nelson y Esteban llegaron a las 05:00 de la mañana para alcanzar a cumplir con el esquema de vacunación justo para el día de la celebración.

"Estamos justo en la fecha"

Tras ser consultado por Meganoticias Conecta, Nelson reconoció que “si hubiera sido por decisión propia no me hubiera vacunado, pero como tengo mi unión civil el 27 de septiembre corremos el riesgo de que no nos casemos. Por ese motivo estamos acá”.

“De hecho todos los invitados tienen la primera y segunda dosis”, indicó y agregó que “estamos justo en la fecha”.

En cuanto al motivo que tuvo para postergar su vacunación, dijo que “yo no soy una persona que sale mucho de la casa, trabajo en casa entonces no tenía mucho contacto con la demás gente, así que me sentía protegido y tenía el cuidado de usar mascarilla y lavado de manos”.

“Si no hubiese sido por la unión civil no me hubiese vacunado y me hubiera quedado encerrado toda la vida en la casa”, manifestó.

Se conocieron en pandemia

Esteban contó que con Nelson se conocieron “en pandemia, el 13 de abril y ya llevamos tres meses viviendo juntos”.

“Yo soy estilista y tengo mi teléfono, él llamó para atenderse y no se fue más. Inclusive le quedé debiendo el vuelto, que era $7 mil el corte. No tenía vuelto y le dije ‘vamos a cambiar y te lo pago’ y él me dijo ‘no, vengo otro día’, la excusa”, expresó.

La celebración se llevará a cabo en una parcela de Buin, a la cual asistirán cerca de 30 invitados, aunque aseguraron que cumplirán con todos los protocolos sanitarios.

