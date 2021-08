Exfiscal Claudio Uribe: Hay causas en que la posibilidad que se investigue "es igual a cero"

¿Qué pasó?

El exfiscal Claudio Uribe, que renunció esta semana al Ministerio Público tras aducir cansancio por el poco respaldo del fiscal nacional, Jorge Abbott, a la labor de los persecutores, aseguró que hay causas en que "la posibilidad de que eso realmente se investigue es igual a cero".

Sobre su decisión de abandonar la Fiscalía Nacional, Uribe planteó en Meganoticias Alerta que "hay un tema de responsabilidad profesional en dar un paso al costado".

El expresidente de la Asociación de Fiscales detalló que "uno enfrenta una cantidad muy grande de asignación de causas cotidianamente, con muy pocos medios para trabajar, sin ningún control respecto de las investigaciones que lleva, en un escenario en que uno tiene que darle la cara a la comunidad y a las víctimas haciéndose responsable y yo sentí que ya no estaba en condiciones de hacer eso y la única opción que tenía era renunciar".

"Prácticamente se trabaja solo"

En su diálogo Rodrigo Sepúlveda, el expersecutor remarcó que "prácticamente se trabaja solo, porque la Fiscalía Nacional ha definido una cantidad impresionante de metas, entonces hay que dedicar los funcionarios a otras cosas. Uno como fiscal tiene muy poca gente o nadie con quien trabajar".

Uribe precisó que "si das una orden de investigar, con suerte mandas un oficio y esperas que te llegue el resultado, porque no tienes tiempo para hacer un trabajo efectivo con la policía, es decir, no tienes tiempo para retroalimentar ese trabajo con la policía. Eso lleva a un escenario donde no hay ningún control".

"Expertos en lectura veloz"

A juicio del expersecutor, "los fiscales terminan transformándose en expertos en lectura veloz, porque es la única forma de tratar de llevar algún registro, alguna noticia de las causas que uno lleva adelante. Es un factor relevante el exceso de carga".

"Como es humanamente imposible hacerse cargo de este nivel de causas, las Fiscalías han terminado creando sistemas de lo que se llama salidas tempranas, de desestimación rápida, entonces hay muchas causas que tienen una tramitación meramente formal, donde todo el mundo sabe desde el primer día que esas causas van a terminar archivadas", enfatizó.

Uribe ejemplificó que "si a alguien le hurtan un celular en el Metro, por decirlo de alguna manera, y hace la denuncia, la posibilidad de que eso realmente se investigue es igual a cero, pero sí hay muchas causas en que se hace el esfuerzo relevante por investigarlas y llevarlas adelante".

Responsabilidad del fiscal nacional

Consultado por la responsabilidad de Jorge Abbott, el exfiscal apuntó que "desde la Fiscalía Nacional, encabezada por el fiscal nacional, nunca ha habido real conciencia de este problema, nunca ha habido decisión de enfrentar esto a fondo y probablemente no se han diseñado sistemas de trabajo para maximizar los recursos que existen y concentrarlos en las investigaciones".

Uribe agregó que "ha habido falta de voluntad sumada probablemente a que tenemos un fiscal nacional que ya, hacia el final de su período, probablemente lo único que quiere es terminar tranquilo el tiempo que resta".

Finalmente, añadió que el fiscal nacional "no ha asumido este problema con la seriedad que tiene".

