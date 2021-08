Proyecto busca fijar precios para exámenes médicos: "El mercado no puede poner las reglas"

En el Senado se debate un proyecto que busca fijar precios para los exámenes, tras la serie de quejas que se han conocido al respecto.

Por lo mismo, este domingo la senadora Carolina Goic, y el senador Rabindranath Quinteros, hablaron con Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta.

"Las diferencias de precios son una locura"

“Nos hacemos cargo de las personas, ya que no puede ser el mercado el que ponga las reglas. Solicitamos al Superintendente de Salud que revisara esto. Por ejemplo, para que me entienda la gente, en horarios no hábiles podían existir diferencias del 1.800% entre iguales exámenes”, dijo para comenzar.

Añadió que en la nueva ley “ningún examen podrá ser superior al 50% del arancel Fonasa”.

Lejos de terminar, expuso que “hay que crear un sitio que indique los valores en cada parte. Lo otro es dar seguridad por los exámenes que se hacen... Nada justifica diferencias de precios que hemos hablado y que son una locura”.

Para cerrar, sentenció que “la superintendencia de salud debe establecer una banda de valores, que se establezcan diferencias por regiones, pero que garantice criterios de calidad”.

"La salud es un derecho para todos"

En tanto, el senador Quinteros expuso “con este proyecto las isapres nunca más van a poder fijar los precios a su arbitrio, sino que habrá un órgano que lo regulará. Para que la gente lo sepa. Un hemograma, en la clínica Red de Salud, vale $3.377, pero en la Clínica Las Condes se cobra $29.902. Hay un 593% de diferencia”.

Añadió que "la salud es un derecho para todos. Acá no solo se debe velar por el bolsillo, sino por la salud de la gente... Hay que transparentar, porque estaríamos locos si seguimos con este sistema".

El senador, que es dentista de profesión, también sostuvo para finalizar que “esto debe ser para la salud en general y también para lo dental”.

