Cruz-Coke y denuncia de exasesora del hogar por acoso laboral: "Investigación debe ser objetiva"

¿Qué pasó?

El jueves se conoció una denuncia interpuesta en contra de Javiera García-Huidobro, esposa del diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), por parte de su exasesora del hogar, quien acusa irregularidades en su despido, además de acoso laboral, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Ana Mendoza, la denunciante, señala que en marzo de 2020 dejó de ir a trabajar al domicilio del diputado, debido a que su esposa se había contagiado de Covid-19 y que, posteriormente, se decretaron las cuarentenas, por lo que no pudo concurrir a su lugar de trabajo.

¿Qué dijo Mendoza?

En conversación con CHV, la exasesora del hogar de Cruz-Coke señaló que "no se podía salir, tenía miedo de infectarme o simplemente morir con la cuestión y no fui".

Tras esto, señala que: "Ella (García-Huidobro) me empezó a acosar por teléfono, de que tenía que ir, de que era mentira. Yo le decía 'señora no puedo ir, fui a Carabineros y me dijeron que no'... Esto fue un acoso durante cinco meses...", contó.

En esta línea, Mendoza aseguró que "nos retiramos en marzo y el sueldo de marzo me lo pagó en junio", agregando que debió acogerse a la Ley de Protección del empleo en julio.

Despido

Posteriormente, la demandante señala que con el levantamiento de las cuarentenas, decidió regresar a su trabajo, pero sin embargo fue despedida por García-Huidobro.

Respecto a Cruz-Coke, su exasesora del hogar sostuvo: "Yo lo escucho en la televisión y es una persona correcta. Yo que lo conozco personalmente, es una persona correcta... Pero por qué hicieron esto conmigo".

"Mi pregunta es si don Luciano es una persona que siempre se ha opuesto a que uno retire el 10%... ¿por qué tengo que sacar mi plata de la AFP para pagarme el sueldo estando trabajando en su casa, con un contrato vigente?", agregó.

En la denuncia, la mujer acusa remuneraciones impagas, vacaciones pendientes, retraso en pago de cotizaciones, no entrega de liquidaciones de sueldo, incumplimiento de hora de colación, despido injustificado y no pago de finiquito.

¿Qué dice Cruz-Coke?

Durante este viernes, el diputado de Evópoli se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió un comunicado y documentos de pago de salarios y cotizaciones a Mendoza.

El legislador señaló que se pusieron a disposición del tribunal los "sueldos y cotizaciones pagados en tiempo y forma".

Además, Cruz-Coke agregó que "no existe de solicitud de trabajar en pandemia. Investigación debe ser objetiva y fundamentos para develar móvil real".

A raíz de juicio laboral y en vista del hostigamiento en contra de mi señora y familia.

A disposición tribunal: sueldos y cotizaciones pagados en tiempo y forma.

No existe de solicitud de trabajar en pandemia.

— Luciano Cruz-Coke (@lcruzcoke) July 30, 2021

Defensa de García-Huidobro

En paralelo, la abogada defensora de García-Huidobro, Andrea Alarcón, señala que este 29 de julio"se realizó una audiencia de conciliación por la demanda laboral de Ana Mendoza a Javiera García-Huidobro, donde previamente ya se había ofrecido pruebas que dan cuenta que no ha habido vulneración de derechos fundamentales".

Asimismo, se señala que "la relación laboral entre ambas siempre se dio con la más absoluta normalidad, cordialidad y confianza; y, con total apego y cumplimiento al contrato de trabajo que las vinculaba".

Finalmente, la profesional agrega que "el tribunal propuso las bases para conciliar, las que fueron desechadas por segunda vez por el abogado de la Sra. Ana Mendoza, quien señaló no tener instrucciones para conciliar sus pretensiones por más de 28 millones de pesos".