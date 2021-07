Denuncian a falsa funcionaria de Serviu de millonaria estafa a familias para comprar casa propia

La Fiscalía Metropolitana Sur investiga a una mujer que se hacía pasar por funcionaria del Serviu acusada de estafar a más de 20 familias en la comuna de Maipú.

La denunciada, que a veces atendía a las personas en las puertas del Serviu, les decía que por una suma que varía entre 600 mil y un millón de pesos, la casa que era visitada por las familias iba a ser de ellos y que incluso no tendrían que pagar dividendo.

Según contaron algunos afectados, la explicación ofrecida por la denunciada para vender la casa a un valor tan bajo era que se realizaba una fusión de subsidios.

Así, la acusada, identificada Aída Fonseca, pidió diferentes montos a las familias que se acercaban a ella para agilizar los procesos de postulación a la vivienda y les ofrecía una casa en el proyecto Barrio Oeste, de Maipú, de la Inmobiliaria SIP.

Afectados apuntan a ejecutivo de la inmobiliaria

Nicole Opazo, una de las afectadas, dijo al matinal Mucho Gusto que conoció a la mujer por un amigo de su hermano: "Ella se presenta como una trabajadora del Serviu, nos dio el contacto de una inmobiliaria y fuimos a las casas".

La mujer detalla que "todos los que fuimos afectados entramos aquí solamente con don Ramón, ninguno de los otros afectados conoció a otro ejecutivo de ventas, solamente conocimos a una pura persona, habiendo dos ejecutivos de venta".

"A nosotros se nos presentó uno, que es don Ramón, que la inmobiliaria dice que no tiene nada que ver con Aída, pero los hechos dicen todo lo contrario. Los que veníamos de parte de Aída solo podíamos entrar cuando estaba don Ramón", añadió la afectada.

Opazo también relata que "yo fui a su casa, pero los dueños la desalojaron, porque ella arrendaba ahí. Entonces, cuando entendieron todo lo que estaba pasando, les dio miedo que los afectados fuéramos a hacerle algo a la casa, entonces la desalojaron".

"No voy a dejar que Nicole quede en la calle"

"Yo la encaré en el Serviu, la traté súper mal, la humillé y le dije que fuéramos al banco y me entregara mi plata, pero ella reaccionaba súper calmada... Después cuando yo me fui le dijo a mi hermano, porque yo iba a entregar la casa donde arriendo, 'tranquilo, que yo no voy a dejar que Nicole quede en la calle con sus hijos'", prosiguió.

Opazo también aseguró que un día fue a encarar a la mujer a su casa y la llevó a una comisaría de Carabineros, donde "nos decía que no nos iba a estafar, que no era una estafadora, que por favor le diéramos tiempo, que ella no tenía la plata".

Otra de las afectadas, quien pidió reservar su identidad, comentó que "no pensé nunca que era una estafa, porque ella hacía ver todo tan real, tan verídico, era tan convincente en lo que ella nos conversaba, nos mostraba la casa por dentro, pude tomar fotos, nos decía 'ésta va a ser tu casa, vas a poder vivir tranquila'".

Inmobiliaria se desmarca de los hechos

Consultado por Mucho Gusto, Antonio Mardones, gerente de la inmobiliaria SIP, respondió que "como Inmobiliaria SIP no tenemos ninguna relación con la o las personas que inescrupulosamente usaron nuestro proyecto Barrio Oeste de Maipú para llevar a cabo el engaño".

Además, al visitar el sitio web del proyecto en cuestión, se despliega un mensaje que dice que "nuestros ejecutivos a cargo son Ramón Fuentes y Luana Maidana. Sólo ellos pueden gestionar reservas y pagos".

En tanto, Juana Nazal, directora Serviu Metropolitano, aclaró que "la persona denunciada no es funcionaria de Serviu ni de ninguna de las reparticiones del Ministerio de Vivienda. Hemos hecho la denuncia en Fiscalía, la cual ya se encuentra en curso".

Por su parte, Christian Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que "estamos recabando los antecedentes de denuncias que hemos recibido en relación a personas que refieren haber sido estafadas por una persona que indicaba pertenecer al Serviu, quien cobraba ciertos dineros que le eran depositados en sus cuentas para que ella les efectuara trámites para la obtención de algún tipo de subsidio".

Serviu no utiliza intermediarios

Tras conocer esta denuncia, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), manifestó su disposición a recibir a las familias afectadas para mejorar su situación y explicó que:

Nunca se debe entregar dinero a un intermediario , porque el Serviu no trabaja con intermediarios.

, porque el Serviu no trabaja con intermediarios. Los trabajadores del Servicio siempre portarán alguna credencial que los identfique como tales.

que los identfique como tales. El dinero solo se recolecta a través de la liberta de la vivienda .

. No se paga por acelerar procesos .

. Todo correo institucional se envía desde casillas que concluyan su dirección con @minvu.cl.

Todo sobre Mucho Gusto

Ver cobertura completa