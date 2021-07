Vecina de mujer hallada muerta en Curicó: "Su hija seguía cobrando la pensión"

¿Qué pasó?

Con el pasar de los días surgen nuevos antecedentes en el caso de Ketty Cáceres, adulta mayor cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo en la ciudad de Curicó, Región del Maule, luego de más de una década en la que no se sabía nada de la mujer.

Vecina apunta a la hija de Ketty

Hace un par de días, Ana Barra, vecina de Ketty por 40 años apuntaba a la hija de esta última como quien engañó tanto a su familia como a los vecinos del sector respecto al paradero de la mujer, de la que no se sabía desde el terremoto de 2010.

Según contó en esa oportunidad Barra a Mucho Gusto, la hija de Cáceres siempre les dijo que su madre "estaba internada en un hogar y luego nos dijo que estaba viviendo con la hermana en Santiago".

La acusación se sustenta con el relato del propio nieto de Ketty, Francisco Vilos, quien aseguró que realizó la denuncia por presunta desgracia por el paradero de su abuela, debido a que su propia madre le confesó sobre el paradero de esta.

"Realicé la denuncia por una discusión que tuve con mi mamá donde me reveló que hizo eso macabro, me confesó que la tenía ahí en la casa. Yo anteriormente le había preguntado por mi abuela y me decía puras incoherencias, por lo que empecé a investigar", comentó Vilos a Cooperativa.

"Seguía cobrando la pensión"

Este miércoles nuevamente Ana Barra entregó nuevos antecedentes del caso, asegurando que en todo este tiempo la hija de Ketty "seguía cobrando la pensión" de su madre.

En conversación con el matinal de Chilevisión, Barra señaló que varias veces cuestionó a la hija de Ketty sobre por qué no arrendaba la vivienda que se encontraba abandonada y que solo se utilizaba para realizar una feria de las pulgas. "Ella sabía que su mamá estaba ahí, siempre supo que su mamá estaba ahí".

"Creo que ella seguía cobrando la pensión porque ella tenía el poder para pagarse y cobrar la pensión de su madre", añadió Barra.

"Vino a retirar unas cosas un par de veces y luego cerró la casa para siempre. Entonces es dudoso. Y si aquí dicen que no hay un culpable, aquí hay un culpable... ¿Cómo una hija puede abandonar a su madre enferma?... No sé qué pasó por la cabeza de esta niña", se cuestiona Ana Barra.

Cabe señalar que en un primer momento se creía que la data de muerte del cuerpo correspondía a 10 años, pero luego la Policía de Investigaciones (PDI) redujo este tiempo a solo 4 años. El Servicio Médico Legal (SML) de Curicó en conjunto con el SML de Concepción están a cargo de los peritajes para determinar la causa y data de muerte definitiva de Ketty Cáceres.