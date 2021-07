Gabriel Boric y su campaña: "El espíritu que quiero que prevalezca es el de acoger"

Este lunes, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, conversó con Mucho Gusto respecto a los detalles de su campaña y un eventual próximo Gobierno.

En primer lugar, el diputado del Frente Amplio comentó su liderazgo en las encuestas de opinión frente a otros aspirantes a La Moneda, tal como lo reflejó el estudio Plaza Pública, de Cadem.

Frente a esto, Boric manifestó que "me lo comentaron, pero la Cadem es una propaganda, no sé en función de quién, pero va cambiando. Tiene muy poco rigor técnico".

¿Dónde irá a buscar votos?

Consultado por dónde irá a buscar los votos necesarios para ganar la Elección Presidencial, el candidato rechazó la premisa que señala en que debe ser en el centro o la izquierda, manifestando que la política no es una línea.

"La gente se mueve por causas", sostuvo, agregando que "vamos a convocar, nuestra expectativa es convocar a todos los que quieren transformaciones en Chile".

La Araucanía

En relación con el conflicto presente en La Araucanía, Boric manifestó que "parte de la solución de la reconstrucción del wallmapu va a implicar que las forestales cedan terreno mediante todas las vías legales".

En esta línea, consultado directamente si se trataría de expropiaciones, el parlamentario señaló que "si es necesario, sí".

"Hay que discutir cuáles son los términos en que se va a plantear en la nueva Constitución aquello, pero todo con el marco legal e indemnización que corresponda. Es interés público, en este caso la reparación", manifestó.

¿Perfil de Presidente?

En paralelo, Boric se refirió a su juventud como elemento en su campaña, específicamente respecto a los reparos que puedan tener ciertos votantes ante la posibilidad de tener un Presidente tan joven (35 años).

"Pueden estar tranquilos de que la juventud que tengo me da ímpetu, pero también conciencia de que es necesario aprender de quienes han estado antes que nosotros en puestos de responsabilidad", sostuvo.

Frase de Jackson: "El programa que ganó fue el del Frente Amplio"

Boric también abordó la frase del diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, quien sostuvo que en la pasada elección primaria, "el programa que ganó fue el del Frente Amplio", frente al del Partido Comunista.

"No es el tono que quiero que tenga nuestra campaña, acá no se trata de que el ganador se lo lleva todo y ahora me hacen caso a mí y punto. Efectivamente, yo tengo la última palabra, pero el espíritu que quiero que prevalezca en esta campaña es el de acoger, integrar diferentes visiones y cuando haya diferencias que sean irreconciliables, bueno, zanjarlas, pero creo que ese no es el caso", señaló.

Tras esto, añadió que "lo que pasa mucho en política, en particular en la izquierda, es eso de estar permanentemente tratando de mostrarse como el más puro, el más radical, él más algo, es una cuestión que agota, que le habla solamente a los convencidos, y para conversaciones con el espejo, a mí me da lata".

Mismo pilar de convicciones

En referencia a este punto, el diputado fue consultado respecto a la actitud que tenía el Frente Amplio en sus inicios, con un carácter más radical que en la actualidad.

"Sigo defendiendo el mismo pilar de convicciones que me movía cuando era dirigente estudiantil: superación del estado subsidiario, avanzar hacia un estado social garante de derechos universales, la recuperación de nuestros recursos naturales", señaló.

Sin embargo, agregó que en la actualidad "me doy cuenta de que la política y la vida no es de blancos y negros y que uno tiene que interpretar esos matices para poder aprender de ellos. Una persona que no está dispuesta a escuchar críticas constructivas es más propensa a equivocarse".

Pensiones sobre el sueldo mínimo

Tras esto, el candidato del FA fue consultado sobre sus propuestas en materia de pensiones, donde se destaca el fin del actual sistema de AFP, aunque aseguró que el ahorro individual actual no se tocaría. "Son de las personas", señaló.

En esta línea, habló de un "acuerdo amplio que permita otorgar a todos los que se jubilen pensiones que estén por sobre el sueldo mínimo, y eso significa también de que las AFP terminan, creemos que hay que pasar hacia un modelo que sea solidario, público y sin fines de lucro".

Sichel: Lo mejor y lo peor

Respecto a su, hasta ahora, más estrecho contrincante en esta elección presidencial, Sebastián Sichel (Chile Vamos), Boric expresó cuáles son sus mejores y peores atributos.

"Lo peor es que es la continuidad del mal Gobierno de Sebastián Piñera y que está financiado por los grandes grupos empresariales que no quieren que las cosas cambien como lo quiere la mayoría de Chile", señaló.

"Lo mejor es que creo que su juventud y templanza permiten tener un debate con altura de miras donde podamos poner, más allá de nuestras diferencias, el bien común que todos los chilenos y chilenas aspiramos y que espero que en ese margen podamos tener un debate que le sirva a Chile", manifestó.

Escuchar a los que piensan distinto

Frente a la pregunta de cómo sería su relación con quienes no votaron por él y forman parte incluso de otras fuerzas políticas, Boric expresó su deseo de terminar un eventual mandato con menos poder que el que tendría al empezarlo.

"Que este hiperpresidencialismo que existe en Chile sea atenuado mediante un mayor poder a las comunidades", sostuvo.

Tras esto, manifestó que "yo soy una persona que entiende que es necesario escuchar incluso a quienes piensan distinto, porque incluso en las ideas distintas puede haber cuestiones de valor que permitan complementar o mejorar nuestras propias posturas".

Crecimiento económico

Finalmente, el candidato frenteamplista explicó a grandes rasgos sus ideas en el plano económico, destacando la importancia del crecimiento económico.

"Creo que la izquierda tiene que hablar más de crecimiento y no solo de redistribución. Queremos redistribuir los recursos que existen, pero también tenemos que empujar el crecimiento en conjunto con las Pymes", explicó.

En esta línea, agregó que "hoy día también hay riqueza y nosotros creemos que es posible una reforma tributaria donde los más ricos paguen más y en particular un nuevo royalty a la minería, que se venzan los contratos de invariabilidad tributaria durante los próximos años".

"Se puede mejorar la distribución del ingreso en Chile, pero además tenemos que crecer, y queremos hacerlo en conjunto con las Pymes, en particular con las Pymes de base tecnológica, queremos otorgarle acceso al capital mediante la creación de un banco de desarrollo para las Pymes que no han tenido ningún acceso a Fogape, así que quiero decirles que cuentan con nosotros y que el crecimiento va a ser descentralizado y con las Pymes", concluyó.

