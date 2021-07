Colegio de Profesores: "Apoderados no enviarán niños al colegio porque no están las condiciones"

¿Qué pasó?

En una jornada donde se espera el retorno a clases presenciales de algunos establecimientos educacionales, el Colegio de Profesores insistió en que no están las condiciones sanitarias y que los apoderados seguirán priorizando el modo telemático.

¿Qué sostuvo el Colegio?

“Tenemos el catastro claro y podemos afirmar que la mayoría de los niños, niñas y estudiantes no tendrá clases presenciales y continuarán con el régimen de las clases telemáticas”, manifestó el presidente del Magisterio Carlos Díaz.

“Hay una mayoría de sostenedores a nivel nacional que se mantendrán en esta situación no obstante las presiones. Además, hemos estado conversando con apoderados y sabemos que no enviarán a los niños a la escuela porque no están las condiciones”, agregó.

Para este lunes se espera que la entidad realice un balance a nivel nacional sobre la presencialidad de las actividades región por región.

Catastro

Este lunes, los colegios reanudan sus clases luego de dos semanas de vacaciones de invierno y en varias comunas de la Región Metropolitana los alumnos de establecimientos municipales no volverán a las aulas.

El Colegio de Profesores realizó un catastro que determinó que de las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, 31 no volverán a clases presenciales, 13 tendrán retorno parcial o diferido y en solamente tres los estudiantes retornarán a sus establecimientos.

