Piñera por regreso a clases: "La educación presencial es fundamental para los niños"

En el contexto del regreso a clases presenciales programado para este lunes, el Presidente Sebastián Piñera reiteró la importancia de que los colegios estén abiertos para que los apoderados puedan decidir.

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario señaló que "la educación presencial y el compartir con sus compañeros es fundamental para los niños por razones educativas, alimentarias, desarrollo emocional y salud mental".

"Por eso los colegios deben estar abiertos, con estrictos protocolos sanitarios, para que los padres puedan decidir", agregó.

La educación presencial y el compartir con sus compañeros es fundamental para los niños por razones educativas, alimentarias, desarrollo emocional y salud mental.



Por eso los colegios deben estar abiertos, con estrictos protocolos sanitarios, para que los padres puedan decidir. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) July 26, 2021

Clases presenciales en la Región Metropolitana

Cabe señalar, que este lunes, los colegios reanudan sus clases luego de dos semanas de vacaciones de invierno, sin embargo, en varias comunas de la Región Metropolitana los alumnos de establecimientos municipales no volverán a las aulas.

El Colegio de Profesores insistió en que no están las condiciones sanitarias y que los apoderados seguirán priorizando el modo telemático.

“Tenemos el catastro claro y podemos afirmar que la mayoría de los niños, niñas y estudiantes no tendrá clases presenciales y continuarán con el régimen de las clases telemáticas”, manifestó el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz.

“Hay una mayoría de sostenedores a nivel nacional que se mantendrán en esta situación no obstante las presiones. Además, hemos estado conversando con apoderados y sabemos que no enviarán a los niños a la escuela porque no están las condiciones”, agregó.

31 comunas de la RM no vuelven a clases

Según el catastro del magisterio, de las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, 31 no volverán a clases presenciales, 13 tendrán retorno parcial o diferido y en solamente tres los estudiantes retornarán a sus establecimientos.

Además, según la información recogida por el Magisterio, en dos comunas se desconoce la forma en que volverán sus alumnos a clases.

Hay que recordar que este catastro entrega la información solo respecto a los establecimientos municipales, ya que los colegios particulares y particulares subvencionados funcionan de acuerdo a las directrices de sus sostenedores.

Las comunas que no vuelven a clases

Santiago

Recoleta

Huechuraba

Ñuñoa (excepto una escuela)

La Florida

Peñalolén

San Ramón

San Miguel

La Cisterna

Pedro Aguirre Cerda

Lo Espejo

Estación Central

Cerrillos

Maipú

Quinta Normal

Renca

Quilicura

El Bosque

Curacaví

San Pedro

Talagante

Isla de Maipo

Lampa

Puente Alto

Pirque

San Bernardo

Buin

Paine

Calera de Tango

Melipilla

María Pinto

Retornan a clases presenciales

Vitacura

Lo Barnechea

Alhué

Retorno parcial o diferido

Cerro Navia

Lo Prado

Pudahuel

La Granja (retornan el 2 de agosto)

Macul (retornan el 2 de agosto)

San Joaquín (retornan el 2 de agosto)

Independencia (retorno parcial voluntario)

Conchalí (retorno parcial desde agosto)

Providencia (retorno a clases presenciales desde agosto)

La Reina (retorno parcial)

La Pintana (posible retorno el 28 de julio)

Peñaflor (retorno parcial)

Colina (retorno en agosto)

Se desconoce información

El Monte

Padre Hurtado

En el listado entregado por el Colegio de Profesores no aparecen las comunas de Las Condes, Tiltil y San José de Maipo, las que tampoco han comunicado su decisión a través de redes sociales.

Ver cobertura completa