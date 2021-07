Lo rechazan por ser "feo", se opera nueve veces y ahora se convirtió en un exitoso modelo

Un joven de Vietnam, llamado Do Quyen, se sintió obligado a someterse a una serie de numerosas cirugías plásticas luego de que se burlaron y lo rechazaron por ser "feo", durante una entrevista de trabajo por la apariencia de su rostro.

A través de su perfil de TikTok, el joven, de 26 años, compartió un video donde se puede corroborar su increíble transformación, que ocurrió progresivamente con el paso del tiempo y el bisturí, reseñó el diario El Tiempo.

Quyen se realizó un total de nueve operaciones estéticas, de las cuales destacan las cirugías que se realizó para cambiar su mentón, nariz y párpados. Al ver el antes del joven, muchos usuarios quedaron atónitos al no poder reconocerlo tras las intervenciones quirúrgicas, informó La Vanguardia.

A pesar de las críticas, el vietnamita está convencido de que el proceso fue necesario para su bienestar. Su decisión cobró fuerza luego de que el empresario que lo entrevistó para un trabajo se rió de él en su cara. Por ese motivo se realizó las cirugías necesarias.

“Una vez tuve una entrevista durante la cual el jefe se rió de mí abiertamente”, recordó el joven, quien además explicó que durante un largo periodo de tiempo se sintió acomplejado luego del penoso episodio.

Sus padres no lo reconocieron tras la cirugía

“La primera vez que llegué a casa tras la cirugía, mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho, pero no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro. Cuando te mires en el espejo, siéntete satisfecho”, dijo en una de sus publicaciones.

El resultado de las cirugías fue un éxito, Do Quyen comparte mucho contenido en sus redes sociales y puede apreciarse lo a gusto y seguro que se siente con su nueva imagen completamente renovada.

“Gracias a alguien que me dejó para que me encuentre de nuevo”, reza una de las leyendas que escribió en uno de sus videos en TikTok.

Ante la gran cantidad de críticas y comentarios de sus seguidores, respondió en una publicación: “No me arrepiento de ninguna operación, ahora soy feliz”. Actualmente, a diferencia de su pasado, Quyen se destaca como modelo internacional de pasarela y maquillador profesional.

