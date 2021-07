MEO o Guillier: PRO asegura que va a tener candidato presidencial en noviembre

En medio de las definiciones de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, aseguró que su conglomerado tiene la intención de participar en el proceso con un candidato propio.

"El PRO no se va a restar, va a tener candidato a una primaria o para una primera vuelta, y ese candidato es Marco Enríquez-Ominami. Es la primera prioridad para estar en una papeleta”, dijo en entrevista con El Mercurio.

Enríquez-Ominami, cineasta, político, exdiputado, entre otros, ya ha participado de tres elecciones presidenciales, pero actualmente se encuentra inhabilitado para optar a cargos públicos por el "Caso OAS", donde la justicia chilena investiga un presunto financiamiento ilegal a su campaña.

Ante ese escenario, Lagos señala: “Marco tiene sus derechos políticos suspendidos de forma arbitraria. Ha sido acusado por el Ministerio Público, pero no ha habido instancia judicial que lo haya declarado culpable. Hemos presentado un recurso de protección y estamos esperanzados de que aquí al 23 de agosto va a estar habilitado para inscribir su candidatura”.

Guillier surge como alternativa

El timonel del PRO admitió que barajan una segunda opción, en caso que Enríquez-Ominami no pueda finalmente convertirse en candidato.

“Si Marco no fuera nuestro candidato presidencial, (Alejandro) Guillier tiene todas las condiciones para asumir ese desafío. No lo descartamos en caso de que Marco no lo asumiera. El senador para nosotros es un puente entre el progresismo y la ciudadanía y la sociedad civil”, dijo.

El periodista y expresentador de noticias en televisión, es militante del Partido Progresista desde 2021 y actualmente ejerce como senador por la Región de Antofagasta. Fue candidato en las elecciones presidenciales de 2017, donde perdió ante Sebastián Piñera en segunda vuelta.

