Vacunados podrían viajar al exterior: Gobierno alista nuevo plan de fronteras

Este jueves, el Ministerio de Salud anunciaría nuevas medidas en relación a las fronteras del país, en atención a las cifras que se registran actualmente respecto al coronavirus, además de la alta cantidad de personas vacunadas en el territorio nacional.

Durante su interpelación de este martes en la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al cierre de fronteras actual -el cual expira el próximo lunes 25 de julio- y señaló que durante esta jornada se informaría respecto a modificaciones.

"Plan Frontera Protegida"

El titular de la cartera, eso sí, remarcó el nuevo concepto que acuñó el Gobierno en esta materia, correspondiente al "Plan Frontera Protegida".

Tras la instancia desarrollada en el Congreso, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ahondó en el tema y entregó luces del anuncio programado para esta jornada.

“El día jueves vamos a anunciar el Plan de Fronteras para, de alguna manera, extender algunas de las excepciones que tenemos hoy día. Hay excepciones que son casos humanitarios, casos sanitarios, pero podemos extender esas excepciones a personas vacunadas que puedan salir de Chile. La idea es dar ciertas libertades en ese aspecto", expresó.

Viajes de vacunados

En concreto, según consigna El Mercurio, se espera que se autorice la salida e ingreso de chilenos que tengan su esquema de vacunación completo y que cuenten con su pase de movilidad.

Para el regreso, en tanto, se establece la posibilidad de que realicen las cuarentenas respectivas en sus hogares, por lo que se levantaría la obligación de ir a un hotel costeado por los viajeros.

Homologación de vacunas

Las dificultades que experimenta el Minsal en el diseño de este programa tiene relación con el ingreso de personas al país, principalmente debido a la homologación del esquema de vacunas realizado en el extranjero, tanto para chilenos como para personas de otras nacionalidades.

"Nosotros no nos podemos negar, legalmente, constitucionalmente, no le podemos negar el ingreso a los compatriotas, a los chilenos o a los que tengan residencia en Chile. No podemos hacerlo, y esa política la vamos a mantener, pero el tema está con los extranjeros", señaló Paris este miércoles.

En esta línea, señaló que dicho tema "lo vamos a discutir y lo vamos a presentar mañana jueves. Se creó una oficina, un departamento especial para este tema. Vamos a ponernos muy estrictos con la vacuna obviamente, pero el tema de la cuarentena, del PCR 72 horas antes, el tema de permanecer aquí en cuarentena y tomarse un segundo examen, eso lo vamos a mantener porque no podemos abrir las fronteras libremente con lo que estamos viendo en otros países".

