Primer caso Delta, fronteras y tercera dosis marcan interpelación a ministro Paris

¿Qué pasó?

Este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue interpelado por la Cámara de Diputados, tarea que fue encargada al diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi, quien preguntó por diversas materias respecto al manejo de la pandemia por parte del Gobierno.

Al inicio de la instancia, el legislador pidió que se guardara un minuto de silencio por las víctimas fatales que ha dejado la pandemia, tras esto, se dio inicio a la interpelación.

Trabajadores de la salud

El primer tema instalado por Crispi fue respecto a la salud mental de los trabajadores de la salud y cuáles son las medidas que se han adoptado para ir en su ayuda.

“Nosotros sabemos que el 47% de nuestros funcionarios tienen síntomas ansiosos, 25% tienen problemas de salud mental en aspecto de orientación, 13% por otras consultas de salud mental, 7% de trastornos del ánimo y, desgraciadamente, también tenemos un 5% de funcionarios con ideación suicida y un 2% de funcionarios que han perdido su pareja y tienen un duelo profundo por el Covid”, respondió Paris.

Luego, tras ser insistido, agregó que "hemos hecho un enorme esfuerzo en todo lo que tiene que ver con salud mental gracias al inicio que se dio en la Mesa Social Covid-19?.

Ironía por "Gobernanza"

Tras esto, el diputado instaló el tema de gobernanza de la pandemia, lo cual generó un punto de tensión, relacionado con que el interpelador es hermano de Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago.

“Dentro del organigrama y la gobernanza, que es un término que ocupa mucho el Colegio Médico, y no me sorprende que usted también lo utilice", señaló Paris.

Tras esto, detalló que dentro de ese contexto, la verdad es que hay tres comisiones: primero, comisión de expertos en pandemia, donde está por ejemplo la doctora Ximena Aguilera, Rafael Araos, María Teresa Valenzuela, Gonzalo Valdivia, Álvaro Erazo, etc".

"Ese comité de expertos en pandemia, dirigidos por la doctora Paula Daza se reúne todas las semanas o dos veces por semana, justamente para que nos ayuden a tomar las decisiones. Y esas decisiones se llevan a la otra mesa mayor. Además, tenemos la Mesa Social Covid-19, donde también participamos permanentemente, con la doctora Daniela Sabando, donde se discuten y se presentan las políticas que nosotros queremos implementar. Ambas mesas elaboran documentos, opiniones", expresó Paris.

"No fueron 30 pesos, fueron 30 años"

Tras esto, el diputado abordó las inequidades del país y el cómo fueron pacientes de estratos más pobres los que mayoritariamente componen las listas de fallecidos, o de la dificultad para que se cumpliera con las medidas sanitarias por ausencia del Estado.

Frente a esto, el ministro respondió que "es por lo mismo que este fin de semana en las primarias se ha elegido gente nueva, se ha renovado en parte la política chilena, porque justamente el tema de la inequidad, pobreza, de la falta de acceso, pero no es un tema que competa a un Gobierno en particular, es un tema del Estado de Chile. Debemos tener una visión de Estado, no de Gobierno”.

En esta misma línea, Paris manifestó que “hubo más de tres comisiones en diferentes gobiernos para reformular el plan de atención universal de salud y no se logró nada. Tres comisiones para reformular las Isapres, no se logró nada. No sé cuántas comisiones para el tema de las AFP y no se logró nada, y se tuvo que obligar o por ley para que la gente pudiese retirar su dinero. Y eso no fue responsabilidad de este ministro o de muchos de los que estamos acá. 'No fueron 30 pesos, fueron 30 años', diputado'. Entonces hagamos el esfuerzo como país para buscar soluciones en conjunto”.

Cortocircuito

Crispi también preguntó sobre por qué no se adoptó la estrategia propuesta por el Colegio Médico respecto a un cortocircuito social para disminuir los casos.

"Si nosotros hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito del cual tanto se habló, ni siquiera habría luz eléctrica aquí. Y creo que obviamente nuestra estrategia sí funcionó, tenemos 902 casos hoy, una caída enorme en la cantidad de camas UTI y una vacunación que ha sido exitosísima”, manifestó Paris.

Tras esto, expresó que "la estrategia de supresión cero, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. La OMS ha dicho todo lo contrario, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y es probable, muy probable, que tengamos que seguir vacunando en los años venideros".

Fronteras

Consultado sobre la política del Gobierno respecto a las fronteras, específicamente respecto a la llegada de casos de la variante Delta, el ministro descartó que haya una apertura en el corto plazo.

"Vamos a mantener el estricto control de las fronteras, hemos creado el concepto de frontera protegida para evitar que cepas más potentes o menos sensibles a las vacunas puedan ingresar a Chile", señaló.

Caso San Javier

Tras esto, a petición de Crispi, Paris detalló la información respecto al primer caso de Delta en el país, correspondiente a una mujer que llegó del extranjero y viajó a la comuna de San Javier, en la región del Maule.

Tras señalar que fue sometida a un PCR, que salió negativo, y que estuvo en una residencia de paso, Paris reiteró que se le permitió dirigirse a su ciudad dado que su padre había fallecido.

"Cuando llegó a San Javier y está el testigo de la Seremi de Salud, se le dijo que se tenía que quedar en su casa, que no podía salir a circular y ella desgraciadamente mintió, fue al funeral y no solo al funeral, fue a comprar al supermercado", señaló el ministro.

"¿Usted cree que nosotros podríamos haber hecho un control superior en contra de ella, ponerle un carabinero al lado, para evitar que no cumpla, siendo además una funcionaria de salud? Obviamente que cuando no se cumplen las normas se puede diseminar el virus", señaló.

Tras esto, Paris ejemplificó con la situación de la expresidenta Michelle Bachelet: "Ella vino al funeral de su mamá, se quedó en la casa y vio el funeral por teléfono, ni siquiera fue al camposanto, y obviamente que cumplió todas las reglas. Esta otra persona no cumplió todas las reglas, más aún, después puso en duda el resultado del ISP, uno de sus abogados, que es pariente de ella, diciendo que ella no tenía variante Delta, qué curioso".

Tercera dosis

En relación con una probable tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, el titular de Salud confirmó que están haciendo estudios para, posiblemente, ejecutar la medida.

"Estamos estudiando una dosis de refuerzo, y la Universidad Católica ha hecho un estudio que ya lo publicó y nosotros como Ministerio, en forma inédita, también hemos hecho estudios en la Posta Central, con 500 voluntarios, para estudiar el efecto de una tercera dosis y cuando tengamos esos estudios los vamos a dar a conocer para justificar ese refuerzo", sostuvo.

Muchas leyes por sacar

Finalmente, Paris tuvo palabras para defender el manejo que ha existido frente a la pandemia por parte del Gobierno y realizó un llamado a la unidad de cara al futuro.

En ese sentido, destacó "una caída muy importante en la cantidad de camas, en la cantidad de contagiados, menos de mil, tiene más del 80% de la población vacunada casi con una y dos dosis, tiene una evaluación muy positiva por parte de la opinión pública, el 51% de la población en la encuesta Cadem aprobó el manejo de la pandemia".

"Obviamente que tenemos diferencias, pero que se pueden conversar y podemos llegar a un acuerdo. Así que si usted se sintió ofendido yo le ofrezco disculpas, no ha sido mi intención, pero lo que yo quiero es que sigamos conversando y dialogando. Tenemos leyes por delante que tenemos que sacar en conjunto con el parlamento, y yo estoy dispuesto a conversar y avanzar pensando justamente en la salud de todos los compatriotas", señaló.

