Pizarro pide que Narváez baje candidatura en favor de Provoste y Elizalde insiste en primarias

Crece la tensión entre la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS), en medio de las negociaciones que llevan adelante durante estos días, en la búsqueda por generar una candidatura presidencial única del pacto Unidad Constituyente. Esto, ante el inminente anuncio de la senadora Yasna Provoste respecto a su candidatura presidencial.

Durante las últimas semanas, distintos representantes de ambos partidos han presionado a través de los medios buscando instalar su postura.

Desde el PS insisten en que se deben realizar unas primarias convencionales o una consulta ciudadana. Sin embargo, desde la DC señalan que se debiera llegar a un acuerdo, el cual consista en que la candidata sea la actual presidenta del Senado.

¿Qué dijo Pizarro?

Esta mañana, el senador DC Jorge Pizarro abordó el tema en Mega Plus, señalando en primer lugar su deseo de que Provoste formalice su candidatura presidencial este viernes.

En este sentido, manifestó que la senadora "por su forma de hacer política, directamente con la gente, ha estado obteniendo un respaldo que es innegable".

Postura del Gobierno

En paralelo, Pizarro se refirió a los comentarios del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien sostuvo que una candidatura de Provoste podría ser "incompatible" con su cargo de presidenta de la Cámara Alta.

"No me extraña que el propio gobierno de Piñera se esté preocupando de lo que está pasando con una posible candidatura de Yasna Provoste, es reflejo de que hay un respaldo que nace de los ciudadanos", sostuvo.

Mecanismo

Consultado respecto a cuál debería ser el mecanismo para definir la candidatura presidencial de Unidad Constituyente, el senador realizó un "yo creo que lo mejor es que lleguen a un acuerdo, creo que las dos tienen potencial, tienen responsabilidad política, son dirigentas que tienen capacidad probada, si creen en un proyecto común, lo lógico es que se pongan de acuerdo y nos potenciemos".

"Lo que no puede hacer nadie es imponerle a otro algo, y en este caso por ejemplo, colocar las primarias como si fuera el requisito sin ecua non, en circunstancias que la responsabilidad de no haber estado en la papeleta de las primarias el fin de semana pasado, es justamente del partido al cual pertenece Paula Narváez", manifestó Pizarro.

En esta línea, el legislador preguntó: "¿Qué sentido tiene hacer primarias hoy día? Cuando no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar primarias donde haya una participación efectiva de la gente, no tenemos la infraestructura, no tenemos al Servel, no tenemos el financiamiento, no vamos a tener los locales, no vamos a tener los vocales de mesa, o sea, va a ser una decisión de los propios partidos".

"Generosidad política y realismo"

Luego, Pizarro fue consultado directamente si Narváez debería bajar su candidatura en favor de la opción de Provoste.

"Creo que sería un acto de generosidad política y realismo, y por el bien del país sería lo lógico. Yo siempre confío en la sabiduría de las mujeres y ojalá ellas puedan tener esa capacidad de ponerse acuerdo, pero si la exigencia es que tenemos que ir a una consulta ciudadana y el objetivo es consultar a los ciudadanos, siendo práctico, no nos va a quedar otra que ir a noviembre", expresó.

Finalmente, el legislador reiteró que "no fue culpa de la DC ni de nuestra candidata Ximena Rincón, por la que nosotros no pudimos estar en las primarias, fue por quienes vetaron esa candidatura, se fueron a otro pacto, al del PC con el FA y de allá los echaron. Esa es la verdad. Entonces, también en esto hay que tener sentido de realismo".

Respuesta de Elizalde

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, senadro Álvaro Elizalde, fue consultado por las palabras de su par falangista, ante lo cual reiteró la postura expresada por el partido detrás de la candidatura de Narváez.

"No voy a polemizar con el senador Pizarro, tan solo puedo señalar que ha habido reuniones esta semana entre los distintos partidos de Unidad Constituyente, con el objeto de establecer un mecanismo para resolver temas de liderazgo presidencial y nuestra propuesta es que se resuelva a través de un mecanismo democrático y participativo", señaló.

Respecto a la responsabilidad que, según el senador DC, el PS tendría en el fracaso de las primarias, Elizalde respondió que "lamentablemente Jorge Pizarro entiende la política golpeando a los potenciales aliados. Yo la entiendo de una manera distinta, así que no voy a polemizar con él por los medios de comunicación".

Finalmente, junto con destacar la "actitud constructiva" de la presidenta de la DC Carmen Frei, el timonel del PS manifestó que "la unidad es fundamental, por tanto tenemos que arribar a una fórmula que nos permita generar una candidatura unitaria y nuestra propuesta es que esto sea a través de un mecanismo democrático y participativo".

