Armada continúa búsqueda de pescadores perdidos en Coquimbo

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado la Armada reinició las labores de búsqueda de los dos pescadores que están desaparecidos desde el pasado 6 de julio, mientras se dirigían desde Coquimbo a Caldera a bordo de la lancha motor "Don Claudio".

El pasado martes fueron encontrados seis tripulantes de la embarcación en las cercanías del islote Pájaros, en la comuna de La Higuera, sin embargo, no corrieron la misma suerte Domingo Arriagada y Peter Moraga, de quienes aún se desconoce su paradero.

Además de personal de la Armada, en las labores de búsqueda también participan, de forma voluntaria, pescadores en embarcaciones artesanales y buzos mariscadores.

Se espera que las condiciones empeoren

El teniente Jorge Córdova, comandante de la LSG (lancha de servicios generales) Coquimbo, detalló que "continuamos las operaciones en los islotes Pájaros, se mantienen las tareas de rebúsqueda con botes Zodiac, personal en tierra, con apoyo del helicóptero naval y personal del grupo Gersa de Bomberos".

El funcionario de la Armada detalló que "de acuerdo a la información meteorológica, se espera que las condiciones de mar y viento empeoren, por lo que las actividades estarán supeditadas a las medidas de seguridad, para evitar accidentes con el personal rescatista".

El Teniente 1°LT Jorge Cordova, Comandante de la LSG #Coquimbo, nos informe sobre los trabajos realizados y medios utilizados esta jornada, para dar con el paradero de los dos pescadores desaparecidos en cercanías del Islote "Pájaros".@Armada_Chile @maritgobcoq @biobio @Emol pic.twitter.com/2jprPqvAUU — DIRECTEMAR - Armada de Chile (@DGTM_Chile) July 17, 2021

El relato de uno de los sobrevivientes

Tras su rescate, en conversación con Mucho Gusto, uno de los sobrevivientes, Rigoberto Aránguiz, aseguró que el mar "lo succionó", y que no le permitió realizar ninguna maniobra para poder controlar la situación.

El pescador añadió que "íbamos rumbo a zona de pesca, íbamos todos contentos", alegría que luego se convirtió en tragedia, porque el mar "no nos dejó hacer nada, no nos dejó hacer maniobra, no nos dio tiempo para colocar los salvavidas".

Según el relato de Aránguiz, la embarcación encalló en el Islote Pájaros, el día 6 de julio, cerca de las 21.30 horas, luego lograron activar una balsa, momento en que se percataron que faltaban dos de sus compañeros.

De acuerdo a su versión, una vez en el islote empezaron a mover escombros de la embarcación para buscar a sus compañeros desaparecidos, pero no los encontraron. Luego, en un refugio de pescadores en el lugar, hallaron comida y ropa, con la que se abrigaron y pudieron ser rescatados una semana después del naufragio.

