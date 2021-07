"Cazamos gaviotas": duro testimonio de pescadores sobrevivientes al naufragio en Coquimbo

¿Qué pasó?

Seis pescadores fueron rescatados de un naufragio luego que su embarcación encallara en un islote, en La Higuera, Región de Coquimbo. Los hombres permanecieron desaparecidos alrededor de una semana, y hay dos trabajadores que aún no han sido encontrados.

En conversación con Mucho Gusto, uno de los sobrevivientes, Rigoberto Aránguiz, entregó su testimonio de los hechos. Al respecto, aseguró que el mar "lo succionó", y que no le permitió realizar ninguna maniobra para poder controlar la situación.

"Íbamos rumbo a zona de pesca. Íbamos todos contentos", comenzó señalando el pescador, alegría que luego se convirtió en tragedia. Según su relato, el mar "no nos dejó hacer nada, no nos dejó hacer maniobra, no nos dio tiempo para colocar los salvavidas", aseguró.

El naufragio

De acuerdo a las palabras de Rigoberto, la embarcación encalló en el Islote Pájaros, el día 6 de julio, cerca de las las 9.30 horas de la noche.

"Yo fui el primero en subir para activar la balsa. Subí y caí de los primeros al mar", sostuvo el pescador, sin poder contener las lágrimas. Aránguiz añadió que logró salvarse cuando se aferró a una roca, y que la fuerza del mar les arrebató la ropa a todos.

Los compañeros de Rigoberto activaron la balsa, y posteriormente encendieron cuatro bengalas que les permitió iluminar el cielo para llegar al islote. Mientras avanzaban a tierra, se percataron que faltaban dos pescadores.

Una vez en el islote, empezaron a mover escombros de la embarcación para buscar a sus compañeros desaparecidos, pero no los encontraron. Sin embargo, en un refugio de pescadores en el lugar, hallaron comida y ropa.

"Nos colocamos esa ropa y nos abrigamos con eso", sostuvo Rigoberto. El sobreviviente agregó que en los primeros días, para alimentarse, "fuimos a cazar gaviotas. Los pájaros que pillábamos, los matábamos y los cocinábamos", sostuvo, además de comentar que hervían agua salada en un tarro para beber.

Ver cobertura completa