Psiquiatra sobre adicción a Internet en adolescentes: "El rol de los padres es fundamental"

En las últimas semanas se han conocido casos de menores de edad que, a través de redes sociales, se vincularon con desconocidos y decidieron fugarse de casa. Al respecto, se ha comenzado a discutir sobre la adicción a Internet en adolescentes e, incluso, se ha propuesto en el Congreso la idea de legislar sobre ello para evitar situaciones como estas.

En conversación con Meganoticias Alerta, el psiquiatra Alberto Larraín y el Senador Guido Girardi, se refirieron a esta adicción.

Larraín entregó algunas cifras alarmantes. Desde el año 2005 la adicción a Internet ha sido reconocida como una enfermedad mental y, según estudios internacionales, entre el 5% y 21% de los adolescentes la padecerían, principalmente por su interés a redes sociales.

Además, el tiempo que las personas pasan conectadas a Internet asciende a 6 horas, sin embargo en América Latina bordea los 9.

Adicción en adolescentes

"Lo que está en discusión hoy día es cómo abrimos la mirada", señaló en primera instancia el psiquiatra. "Todo esto va generando una condición mucho más compleja, porque hoy día Internet es mucho más que un medio de comunicación", añadió.

En esa línea, sostuvo que "cuando nosotros vemos para qué se conectan los adolescentes, las razones de tipo culturales o para obtener información, son menores comparadas con las de interacción".

Además, el experto aseguró que las personas que se conectan más a Internet dejan de interesarse en sus amistades, así como también comienzan a presentarse disconformes emocionalmente y con una serie de síntomas asociados a una adicción.

Los padres son fundamentales

Sin embargo, Larraín afirmó que sí se pueden concretar acciones para solucionar este tipo de enfermedad. "El rol de los padres es fundamental para ver qué le está pasando a sus hijos", comentó.

La pandemia ha hecho que está situación se vuelva más compleja, "porque hoy los niños están más conectados que antes", añadió el psiquiatra.

El experto señaló que una manera de evitar estas situaciones es que "el acceso a Internet esté en lugares relativamente públicos", así como también que exista mayor "control de tiempo".

"Tener a un hijo con una adicción a Internet es estar absolutamente al vacío, no sabemos cómo abordarlos, no tiene tratamiento, no tiene cobertura, no tiene absolutamente nada", finalizó Larraín.

Se busca legislar sobre internet

El Senador Guido Girardi, actualmente busca legislar sobre el impacto de las redes sociales en las personas.

"No es para prohibir, sino para que la gente sepa", señaló el parlamentario, tal como lo hizo con el etiquetado negro en los alimentos. En ese sentido, asegura que la gente tiene "derecho a saber".

"Es muy importante establecer elementos para democratizar el mercado, porque aquí hay asimetrías", añadió.

Girardi se ha reunido con expertos internacionales para debatir respecto a este tema. "Ya existen neurotecnologías que a futuro podrán leer tu cerebro directamente, leer tus emociones y tu inconsciente", expuso.

En esa línea, aseguró que "el problema no es el uso de la tecnología, sino que garantizar que siempre la tecnología y la inteligencia artificial va a ser usada para el bien y no para el mal".

