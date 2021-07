"Me da lo mismo si se entrega": Abuela de niña de 12 años que murió atropellada por desconocido

¿Qué pasó?

En la jornada de este martes se desarrollando el velorio de Amanda, la niña de 12 años que murió atropellada en San José de Maipo.

Aún se busca al responsable de lo ocurrido, ya que el conductor se fugó luego del accidente que provocó el fallecimiento de la menor.

El velorio

La ceremonia se está realizando en la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, lugar donde el padre de la niña es voluntario y hasta donde también llegó un grupo de vecinos para acompañar a la familia.

El velorio va a continuar durante toda esta jornada y se espera que este miércoles, alrededor las 10:00 horas, se realice el funeral en el cementerio de San José de Maipo.

¿Qué dijo la familia?

Maritza Abarca, abuela de Amanda, manifestó que como familia están más tranquilos y que no tienen rabia contra el o la responsable.

"Si es ser humano nunca más en la vida va a poder volver a vivir tranquilo. Ahora, sabemos que hay otros que no son tan seres humanos y a él le va a dar lo mismo... tengo mucha pena por él", expresó.

"No tengo rabia, no tengo odio, no tengo rencor, no tengo nada y como familia sabemos todos que estamos en las mismas. Pero lamentablemente en Chile no hay justicia, tenemos leyes, pero no hay justicia ni para la Amanda ni para nadie. No existe justicia en Chile", recalcó.

En ese sentido, aseguró que: "Me da lo mismo si él se entrega, si a él lo encuentran, porque no nos van a devolver a la Amanda".

El caso

El accidente ocurrió el pasado domingo, cuando Amanda estaba cruzando por un paso peatonal junto a su hermano de 14 años y sus tías.

En el momento que iban de regreso a su domicilio tras ir a comprar, un vehículo pasa a gran velocidad y atropella a la menor, para posteriormente darse a la fuga sin prestar primeros auxilios.

Investigación

Cámaras de seguridad del sector captaron el hecho y el modelo del vehículo, el que sería de color blanco.

La Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, se encuentra realizando las diligencias para poder determinar la ubicación del automóvil y tratar de dar con el paradero del responsable.