Economista por cuarto retiro: "No corresponde por el contexto económico en que nos encontramos"

Pese a que los depósitos del Ingreso Familiar de Emergencia Universal frenaron en parte el avance de los nuevos proyectos para el retiro de fondos de las AFP, desde el Congreso pusieron como plazo el mes de septiembre para volver a discutir este tema.

En este escenario, algunos expertos han reforzado su llamado a la precaución ante lo que consideran un nuevo recorte a las pensiones.

Tomás Flores, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, sostuvo a Meganoticias Conecta: “No es el momento porque tenemos dos elementos que nos distinguen del año pasado, el IFE ampliado y el Bono Pyme, además de una economía que está empezando a abrir con fuerza”.

“Un cuarto retiro no corresponde por el contexto económico en el que nos encontramos y a quienes podría ayudar no tiene fondos qué sacar. Por tanto, no serviría de mucho”, insistió.

Opiniones parlamentarias

Uno de los diputados más señalados en este debate es Marcos Ilabaca (PS), quien en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, tiene la potestad de poner en tabla las iniciativas e iniciar su discusión.

"Hoy lo que tenemos que hacer ese analizar cómo ha funcionado la entrega del IFE y cómo ha ido cada uno de los apoyos que el Estado ha puesto sobre la mesa, pero en ningún caso nos podemos cerrar a discutir en algún momento el cuarto retiro. Si efectivamente la ciudadanía vive y siente la necesidad de ocupar sus recursos para poder enfrentar los duros momentos de la pandemia, lo vamos a discutir", señaló el parlamentario.

En esta línea, agrega que "no me cierro en ningún caso a poner sobre tabla la discusión del cuarto retiro, creo que va a ser una discusión que en el algún momento va a cruzar la Cámara".

Manuel Monsalve (PS)

Por su parte, también desde el PS, el diputado Manuel Monsale coincide hasta cierto punto con su par, aunque señaló que "la discusión respecto al cuarto retiro es probable que se vuelva ineludible a medida que vayan pasando las semanas, creo que en eso hay que ser súper francos".

"En septiembre, los chilenos y chilenas van a requerir ayuda y por lo tanto creo que en la medida que el Gobierno no enfrente ese problema, la discusión del cuarto retiro va a ser absolutamente ineludible", agregó.

Tras esto, Monsalve señaló que "no sé si la Comisión de Constitución lo va a colocar en tabla estas semanas. De aquí a septiembre yo creo va a ser imposible que la Comisión de Constitución eluda colocar en tabla el proyecto de cuarto retiro".

Andrea Parra (PPD)

La parlamentaria del PPD Andrea Parra, por su parte, se manifestó en contra de un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales, al menos en las circunstancias actuales.

"Hoy día, tras mucha presión de la oposición, logramos tener estos mínimos comunes, un IFE Universal, bonos de apoyo a las Pymes. No es posible seguir avanzando en proyectos donde la ciudadanía se rasque con sus propias uñas y solucione problemas que el Ejecutivo y el Estado tienen que solucionar", señaló.

En consecuencia, sostuvo que "no estoy disponible para seguir apoyando retiros, mientras se mantengan las ayudas del Estado".

Daniel Verdessi (DC)

Desde la DC, el parlamentario Daniel Verdessi señaló que "no estoy a favor de un cuarto retiro por que creo que los elementos que pedimos y que pidió la presidenta del Senado era que hubiera transferencia de fondos suficientes al menos hasta septiembre de este año".

"Creo que seguir desfondando los fondos de los chilenos no corresponde, deben ser fondos del Estado", concluyó el legislador".

Raúl Soto (PPD)

El diputado Raúl Soto, en tanto, junto con destacar que ha sido firmante de los proyectos anteriores de retiro, manifestó que "hoy la situación es un poco distinta, porque hemos avanzado de cierta manera a un Ingreso Familiar de Emergencia de carácter Universal".

"Lo que tenemos que hacer, por tanto, es fiscalizar y viabilizar que esas herramientas se ejecuten de la mejor manera posible y una vez que se finalice ese proceso, evaluar o hacer el diagnóstico respecto de cómo ha funcionado aquel apoyo económico", sostuvo Soto.

Víctor Torres (DC)

En la misma línea que sus colegas de oposición, el diputado Víctor Torres (DC) sostuvo que la posibilidad de un cuarto retiro es algo que eventualmente será analizado.

"Es algo que tenemos que evaluar y sopesar en virtud de cuán eficiente va a ser un instrumento que es este IFE Universal y las ayudas a las Pymes. Va a haber tiempo para poder debatir ese proyecto", señaló.

Jorge Alessandri (UDI)

El diputado UDI Jorge Alessandri manifestó su contrariedad a nuevos retiros del 10%, reafirmando su postura de permitir un retiro total de los fondos.

"Seguir con el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo retiro es seguir desangrando el sistema de pensiones. Lo están haciendo lento, para dejar el botín, para que cuando asuma un Gobierno populista y a todos los chilenos que les queden fondos de pensiones en sus cuentas les haga topón para adentro", agregó.

Diego Schalper (RN)

El parlamentario RN Diego Schalper llamó a que se deje actuar al Estado en la contención de la crisis económica derivada del coronavirus.

"Aún no se ha terminado de Pagar el IFE Universal ¿Podrá ser posible que dejemos que el Estado se haga cargo de la crisis y no sigamos apelando a los ahorros de los trabajadores como un resguardo?", manifestó.

En paralelo, coincidió con su par gremialista y sostuvo que "ya ha sido suficiente el desangramiento de los fondos previsionales".

